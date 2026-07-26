 ఎమ్మెల్యే అనుచరుల అక్రమాలపై దళితుడి ఫిర్యాదు | Dalit files complaint against illegal activities of MLA Kandula Narayana Reddy followers | Sakshi
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ఎమ్మెల్యే అనుచరుల అక్రమాలపై దళితుడి ఫిర్యాదు

Jul 26 2026 10:28 PM | Updated on Jul 26 2026 10:28 PM

మార్కాపురం కలెక్టరేట్‌ సమీపంలో ఉన్న తమ భూములను గత నెల 30వ తేదీన మార్కాపురం ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణరెడ్డి అనుచరులు ఆక్రమించుకుని భయభ్రాంతులకు గురిచేశారని, ఈ విషయమై తాము ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి లోకేష్, ఇతర పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో పాటు స్థానిక కలెక్టరును కలిసి ఫిర్యాదు చేసినట్లు దళితుడు చేబ్రోలు ఐజక్‌ తెలిపారు. ఆదివారం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఆయన సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశారు

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