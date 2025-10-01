పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్టుకు టీమిండియా చేతిలో మరోసారి చావు దెబ్బ ఎదురైంది.
పన్ను చెల్లింపుదారులు ఐటీ రిటర్నులు దాఖలు చేస్తు
పంజగుట్ట: ఓజీ సినిమాను తీసిన డీవీవీ క్రియేషన్స్పై త్వరలో పరువునష్టంతో పాటు, కోర్టు ధిక్కరణ కేసు వేస్తామని న్యాయవాది బర్ల మల
గ్రహం అనుగ్రహం:
సైన్యంతో కలిసి పాలిస్తున్నాం - పాలనపై పాక్ ఒప్పుకోలు
యువ వ్యాపారవత్త, అంబానీ వారసురాలు ఇష�...
వంటను రుచికరంగా వండటం కూడా ఓ ఆర్ట్. అ...
దసరా వేడుక కొన్ని చోట్ల విశేషమైన ప్ర�...
ఫస్ట్డే డ్యూటీ ఎవ్వరికైనా భయంగానే ఉ...
ఎవరెస్టు శిఖరం అధిరోహించడం అనేది ఔత్...
అందాల ఐశ్వర్యం ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ ప�...
ఇప్పుడు బనానా ఏఐ నయా ట్రెండ్తో ఏది ర�...
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్లాస్టిక్ వాడకం ...
తెలంగాణలోనే అత్యంత ఖరీదైన బతుకమ్మను ...
మనం ఉపయోగించే షాంపూ బాటిల్ సైతం మన బ�...
ఆ చిన్నారి వయసు ఐదేళ్లు.. అయితేనేం పని...
దుర్గా పూజ హిందూ పండుగ అని తెలిసిందే. ...
సాధారణంగా అమ్మవారికి భక్తులు రకరకాల ...
ముంబైలో జరిగే దుర్గా పూజ సాంస్కృతిక �...
దేశవ్యాప్తంగా దసరా వేడుకలు ఘనంగా సాగ...
Oct 1 2025 8:02 AM | Updated on Oct 1 2025 8:02 AM
మహిళలకు బాబు మరో భారీ షాక్..