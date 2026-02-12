హరారే వేదికగా నిన్న (ఫిబ్రవరి 6) జరిగిన అండర్-19 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్లో ఇంగ్లండ్పై భారత్ 100 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం
హీరో అజిత్.. వివాదాలకు చోటు ఇవ్వని అరుదైన నటుడు. అందుకే ఆయనంటే తోటి నటీనటులందరికీ ఇష్టం.
గ్రహం అనుగ్రహం:
'అర్జున్ రెడ్డి' సినిమాతో దర్శకుడు సందీప్రెడ్డి వంగా పేరు పెద్ద సెన్సేషనల్ అయిపోయింది.
న్యూఢిల్లీ: వెండి, పసిడిలో లాభాల స్వీకరణ కొనసాగడంతో ధరలు వరుసగా రెండో రోజూ తగ్గాయి.
భారత కుటుంబ వ్యవస్థలో వివాహ వ్యవస్థక...
బంగారం ధరలు ఏ రేంజ్లో ఉన్నాయో తెలి�...
న్యూఢిల్లీ: అమెరికా గూఢచారిగా ముద్రప...
ఈ రోజుల్లో చిన్నారులకు చేతిలో స్మార్...
మీరట్: ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్లో �...
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇ�...
పట్నా(బిహార్): జన్ శక్తి జనతా దళ్ (జేజ�...
బెంగళూరు: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్న �...
న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేడ�...
జగిత్యాల : తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్�...
న్యూఢిల్లీ: దేశంలో వైద్యవిద్యకు ఎంతో...
సాక్షి, గుంటూరు: మాజీ మంత్రి అంబటి రాం...
వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనా...
సంగీతానికి భాషా సరిహద్దులు లేవని ప్ర...
దిస్పూర్: అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బి�...
వాషింగ్టన్: భారత్ సరిహద్దుల్లోని గ...
ఇస్లామాబాద్: ఆపరేషన్ సిందూర్ అనంత...
సాక్షి, బాన్సువాడ: మున్సిపల్ ఎన్నిక�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: సోషల్ మీడియాలో ర�...
న్యూఢిల్లీ: భారత్-అమెరికా మధ్య కుది�...
భారత్లో నివశించిన చాలామంది విదేశీయ�...
ఆమె బ్రిటన్లో జన్మించారు. భారతదేశంప...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో...
కొన్ని చిన్న సంఘటలను మనల్ని ఎంతగానో �...
50 ఏళ్లు దాటాక ఇదివరకటిలా అధిక ప్రభావ �...
మధుర: ఉత్తరప్రదేశ్లోని మధుర జిల్లా �...
న్యూఢిల్లీ: భారతదేశం- అమెరికా మధ్య కు�...
బలూచిస్తాన్.. పాక్లోని ఈ రాష్ట్రం అప�...
కొందరు అమ్మాయిలు ఎవర్ని నొప్పించకుం�...
సాక్షి,హైదరాబాద్: ఉద్యోగుల జీతాల విడుదలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం
పుంజుకున్న బంగారం, వెండి ధరలు తిరుగుటపా కట్టాయి. భారీగా క్షీణించాయి.
టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్తో మ్యాచ్ను బాయ్కాట్ చేసుకున్న విషయంలో పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు-ఐసీసీ మధ్య అగాధం ఏర్పడిన
ముంబై: బాలీవుడ్ నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్ తన 50వ
Feb 12 2026 6:41 AM | Updated on Feb 12 2026 6:41 AM
ఎవరి పాపం.. ఎవరికి శాపం ?