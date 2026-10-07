 శ్రీవారి సేవలో తమన్నా | Actress Tamannaah Bhatia Visits Tirumala | Sakshi
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Tirumala: శ్రీవారి సేవలో తమన్నా

Oct 7 2026 11:27 AM | Updated on Oct 7 2026 11:27 AM

శ్రీవారి సేవలో తమన్నా

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Tamannaah Bhatia visits tirumala Sakshi News
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