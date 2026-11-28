● సర్పంచ్ పేరు ● పంచాయతీ ● మెజార్టీ
● గంగాభవాని
● మిట్టపల్లె
● 86
● ముని రాజారెడ్డి
● చిన్నచెప్పలి
● 134
● శ్రీరాం చెన్నమ్మ
● పొడదుర్తి
● 211
● ప్రమీళ
● యరమలపల్లె
● 187
● తులశమ్మ
● వీరపునాయునిపల్లె
● 285
● రాజేశ్వరి
● తలపనూరు
● 135
● రామలక్షుమ్మ
● యు రాజుపాలెం
● 48
● కె.తులసి
● నాగాయపల్లె
● 194
● కె.లక్ష్మిదేవి
● తుమ్మలూరు
● 206
● మహబూబ్ బాషా
● గంగనపల్లె ● 229
● బాగ్యమ్మ
● గంగిరెడ్డిపల్లె
● 245
● లక్ష్మిరామాంజనమ్మ
● ఉరుటూరు
● 328
● షేక్ ఖాదర్ భీ
● గండికొవ్వూరు
● 432
● భీమా నాయక్
● కె.ఎర్రగుడి
● 164
● ఈశ్వరరెడ్డి
● కుప్పం
● 534
● లక్ష్మిదేవి
● చక్రాయపేట
● 860
● జనార్థన్,
● అచ్చివెళ్లి
● 135
● హేమలత
● ఊటుకూరు
● 210
● లోమడ సావిత్రమ్మ ● ఎర్రబొమ్మనపల్లె
● 53
● రెడ్డెమ్మ
● కల్లూరుపల్లె
● 302
● లోమడ శ్రీదేవి
● కె.రాజుపల్లె
● 229
● రజియాబేగం
● ఎర్రిపల్లె
● 382
● చాగంటి కృష్ణయ్య
● ఎర్రబల్లె
● 1421
● మల్లికార్జున యాదవ్
● రావులకొలను
● 542
● చంద్ర ఓబుళరెడ్డి ● అద్దాలమర్రి
● 25
● గంగాదేవి
● బాలసముద్రం
● 716
● వి.గంగాధర
● కుప్పాలపల్లె
● 378
● వెంకటేశ్వరరెడ్డి
● లోపట్నూతల
● 319
● నాగభూషణంరెడ్డి
● అంబకపల్లె
● 308
● నర్రాల తులశమ్మ ● అక్కులగారిపల్లె
● 356
● శివనాగేంద్ర ● పెద్దకుడాల
● 222
● చెక్క హరిత
● రామనూతనపల్లె
● 177
● అంకిరెడ్డి ఝాన్సీ
● గుణకణపల్లె
● 234
● బోనాల రేవతి
● చిన్నకుడాల
● 415
● రమేష్ నాయక్
● బక్కన్నగారిపల్లె
● 275
● రామచంద్రుడు
● పెర్నపాడు
● 44
● పార్వతమ్మ ● వేల్పుల
● 966
● ఇసీ మహేశ్వరరెడ్డి ● గొల్లలగూడూరు
● 177
● సుబ్బమ్మ
● కుమ్మరాంపల్లె
● 170
● లోమడ మల్లేశ్వరి
● అలిరెడ్డిపల్లె
● 128
● గంగాదేవి
● రామిరెడ్డిపల్లె
● 195
● గంగా భవాని
● మురారిచింతల
● 98
● తుషార
● కొండపేట
● 624
● సొంటం సునీత
● రాచినాయపల్లె
● 33
● క్రిష్ణ మూర్తి
● దుగ్గాయపల్లె
● 494
● గంగాభవాని
● కమ్మవారిపల్లె
● 105
● షరిఫూన్
● ఇడుపులపాయ
● 609
● రామసుబ్బయ్య
● గిడ్డంగివారిపల్లె
● 370
● కోడూరు నాగిరెడ్డి ● అయ్యవారిపల్లె
● 188
● సానేపల్లె శ్రీదేవి
● కత్తలూరు
● 108
● గంగా ప్రశాంతి
● ముతుకూరు
● 182
● పుత్తా శ్రీకాంత్రెడ్డి
● కొప్పోలు
● 308
● దినేష్రెడ్డి
● చెన్నూరు
● 1194
● వెంకటరమణ
● రామనపల్లె
● 176