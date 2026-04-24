సాక్షి, హైదరాబాద్: ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలతో ప్రభుత్వం నిర్వహించిన చర్చలు సఫలమయ్యాయి. దీంతో శనివారం తెల్లవారుజామునుంచే ఆర్టీసీ బస్సులు రోడ్డెక్కనున్నాయి. ఇక జూన్ రెండవ తేదీ నుంచి ఆర్టీసీ విలీన ప్రక్రియపై ప్రభుత్వం కసరత్తు చేపట్టనుంది. ఇక పీఆర్సీ విలీనంపై హైపవర్ కమిటీని వేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
చర్చలు సఫలం.. రోడ్డెక్కనున్న ఆర్టీసీ బస్సులు
Apr 24 2026 11:36 PM | Updated on Apr 24 2026 11:40 PM
