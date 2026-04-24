Apr 24 2026 12:19 PM | Updated on Apr 24 2026 1:08 PM

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఇవాళ ఓ ఆసక్తికర పరిణామం చోటు చేసుకుంది. బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి బీజేపీ కార్యాలయాన్ని సందర్శించారు. ఇది హాట్‌ చర్చకు దారి తీసింది.

ప్రీతిరెడ్డి ఇటీవల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై ప్రశంసలు గుప్పించారు. బీజేపీ పార్టీ విధానాలపై సానుకూలంగా మాట్లాడారు. దీంతో ఆమె బీజేపీ వైపు అడుగేస్తారనే చర్చ మొదలైంది. ఈ ఊహాగానాల నడుమ శుక్రవారంనాడు ప్రీతిరెడ్డి బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్‌కు వెళ్లి..  సంస్థాగత ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ తివారిని కలిశారు. అయితే.. 

ఇది మర్యాదపూర్వక భేటీనేనని చెబుతూ ప్రచారాలకు ప్రీతిరెడ్డి తెర దించారు. ‘‘మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో ఏఐ క్యాంపస్‌ ఓపెనింగ్‌కు ప్రధాని మోదీని ఆహ్వానించాం. మోదీని ఆహ్వానించాం కాబట్టే ఆ పార్టీ నేతలను ఇప్పుడు కలుస్తున్నాం. బీజేపీనే కాదు.. అన్ని పార్టీల నేతలను కలిసి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం కోసం మొన్న మంత్రి శ్రీధర్‌బాబును కూడా కలిశాం. నేను బీజేపీలో చేరడం లేదు. మల్లారెడ్డి బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే.. మాకు బీఆర్‌ఎస్‌ అంటే గౌరవం ఉంది. విద్యా సంస్థల అధినేతగా అందరితో కలిసి ఉండడంలో తప్పేముంది? దయచేసి ఈ ప్రచారానికి ఇంతటితో ఆపండి’’ అని అన్నారామె. 

మల్లారెడ్డి ఇటీవల కుటుంబంతో సహా ప్రధాని మోదీని కలిశారు. దీంతో ఆయన కూడా బీజేపీలో చేరతారనే ప్రచారం జోరుగా నడిచింది. అయితే ఆ కథనాలపై ఆయన స్పందించారు. మల్లారెడ్డి గ్రూప్‌ ఆఫ్‌ యూనివర్సిటీలో దేశంలోనే మొట్టమొదటి డీజిటల్‌ ఏఐ ఏజెన్సీ క్యాంపస్‌ను గూగుల్‌తో కలిసి త్వరలో ప్రారంభించబోతున్నారు. ఇది ఆసియాలోనే అతిపెద్దదైన ఏఐ-ఏజెన్సీ క్యాంపస్‌ కానుంది. అందుకే ప్రధాని నరేంద్రమోదీని ఆ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినట్టు మల్లారెడ్డి మీడియాకు వివరణ ఇచ్చారు. 

Photos

View all
photo 1

రెడ్ డ్రస్‌లో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రచ్చ (ఫొటోలు)
photo 2

క్రికెట్‌ గాడ్‌ సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ బర్త్‌డే.. ఈ ఫొటోలు చూశారా?
photo 3

హైదరాబాద్‌లో కొత్త పార్క్.. ఈ వేసవి సెలవుల్లో ఓ లుక్కేయండి (ఫొటోలు)
photo 4

గ్లామర్‌ క్వీన్‌ కేతిక శర్మ స్టన్నింగ్ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రముఖ ఎగ్జిబిషన్‌లో టాలీవుడ్ యాంకర్‌ లాస్య సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
CSK beat MI by 103 runs Sanju Samson Destroys MI Bowlers 1
Video_icon

చేటా దెబ్బకి చేతులెత్తిసిన ముంబై.. IPL చరిత్రలోనే MIకి ఘోర ఓటమి
Mukesh Ambani’s Reliance Big News! Dividend for 42 Lakh Shareholders on April 24 2
Video_icon

ముకేశ్ అంబానీ 'రిలయన్స్' గుడ్ న్యూస్.. 42 లక్షల మందికి బెనిఫిట్..
Dimple Hayathi Turns Villain for Chiranjeevi Mega158 Movie 3
Video_icon

చిరంజీవి మూవీలో విలన్గా హాట్ బ్యూటీ.. బాబీ క్రేజీ ట్విస్ట్!
KSR Live Show On Andhra Pradesh Politics 4
Video_icon

ఏపీ ప్రజల రాత మారిందా..
MLAs Serious on Home Minister Vangalapudi Anitha 5
Video_icon

అనిత తీరుపై ఎమ్మెల్యేల ఆగ్రహం
