 భారత్‌తో రెండో టెస్ట్‌.. విండీస్‌ బ్యాటర్ల అనూహ్య పోరాటం​ | West Indies Trail by 97 Runs At Day 3 Stumps | Sakshi
భారత్‌తో రెండో టెస్ట్‌.. విండీస్‌ బ్యాటర్ల అనూహ్య పోరాటం​

Oct 12 2025 5:25 PM | Updated on Oct 12 2025 5:25 PM

West Indies Trail by 97 Runs At Day 3 Stumps

ఢిల్లీలోని అరుణ్జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా భారత్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్లో (India vs West Indies) పర్యాటక వెస్టిండీస్ఫాలో ఆన్ఆడుతుంది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో కుల్దీప్యాదవ్‌ (5/82), రవీంద్ర జడేజా (3/46) ధాటికి 248 పరుగులకే కుప్పకూలిన జట్టు.. ఒటమి ఖరారు చేసుకొనే, రెండో ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించింది. ఊహించిన విధంగానే 35 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఇన్నింగ్స్పరాజయం దిశగా సాగుతున్న వేళ.. జాన్క్యాంప్బెల్ (john Campbell)‌, షాయ్హోప్‌ (Shai Hope) అనూహ్యమైన పోరాటాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు

మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి క్యాంప్బెల్‌ 87, హోప్‌ 66 పరుగులతో అజేయంగా ఉన్నారు. వీరిద్దరు మూడో వికెట్కు అజేయమైన 138 పరుగులు జోడించారు. విండీస్స్కోర్‌ 2 వికెట్ల నష్టానికి 173 పరుగులుగా ఉంది. భారత తొలి ఇన్నింగ్స్స్కోర్కు ఇంకా 97 పరుగులు వెనుకపడి ఉంది. తేజ్నరైన్చంద్రపాల్ను (10) సిరాజ్‌.. అలిక్అథనాజ్ను (7) వాషింగ్టన్సుందర్ఔట్చేశారు.

దీనికి ముందు విండీస్తొలి ఇన్నింగ్స్లో స్వల్ప స్కోర్కే పతనమైంది. 41 పరుగులు చేసిన అథనాజ్టాప్స్కోరర్కాగా.. చంద్రపాల్‌ (34), జాన్క్యాంప్బెల్‌ (10), షాయ్హోప్‌ (36), టెవిన్ఇమ్లాచ్‌ (21), జస్టిన్గ్రీవ్స్‌ (17), ఖారీ పియెర్‌ (23), ఆండర్సన్ఫిలిప్‌ (24 నాటౌట్‌), జేడన్‌సీల్స్‌ (13) రెండంకెల స్కోర్లు చేశారు. భారత బౌలర్లలో కుల్దీప్‌, జడేజాతో పాటు సిరాజ్‌, బుమ్రా కూడా తలో వికెట్తీశారు.

మ్యాచ్లో టాస్గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్చేసిన భారత్‌.. యశస్వి జైస్వాల్‌ (175), కెప్టెన్శుభ్మన్గిల్‌ (129 నాటౌట్‌) సెంచరీలతో చెలరేగడంతో భారీ స్కోర్‌ (518/5 డిక్లేర్‌) చేసింది. సాయి సుదర్శన్‌ (87) సెంచరీని మిస్చేసుకోగా.. కేఎల్రాహుల్‌ 38, నితీశ్రెడ్డి 43, జురెల్‌ 44 పరుగులు చేశారు. విండీస్బౌలర్లలో వార్రికన్కు 3, ఛేజ్కు వికెట్దక్కింది. కాగా, రెండు మ్యాచ్ సిరీస్లోని తొలి టెస్ట్లో భారత్ఇన్నింగ్స్తేడాతో విండీస్ను చిత్తుగా ఓడించిన విషయం తెలిసిందే.

చదవండి: చరిత్ర సృష్టించిన టీమిండియా బ్యాటర్‌.. ప్రపంచంలోనే తొలి ప్లేయర్‌

పోల్

Photos

photo 1

కమెడియన్ కూతురి 'హాఫ్ ఇయర్' బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

స్పెయిన్‌లో ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న అశ్విన్ (ఫోటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 12-19)
photo 4

దీపావళి డిన్నర్ పార్టీలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు (ఫొటోలు)
photo 5

ఒకప్పటి టాలీవుడ్ బ్యూటీ.. బీచ్‌లో ఫ్యామిలీతో (ఫొటోలు)

Video

ప్రైవేట్ వీడియోలకు స్కెచ్.. సినిమా సీన్ తలదన్నే ట్విస్ట్
ప్రైవేట్ వీడియోలకు స్కెచ్.. సినిమా సీన్ తలదన్నే ట్విస్ట్
కోట వినూత, చంద్రబాబుల హత్యకు టీడిపీ ఎమ్మెల్యే బొజ్జల కుట్ర
కోట వినూత, చంద్రబాబుల హత్యకు టీడిపీ ఎమ్మెల్యే బొజ్జల కుట్ర
నిజాయితీ గల మోసగాడు రేవంత్ రెడ్డి
నిజాయితీ గల మోసగాడు రేవంత్ రెడ్డి
బలగం వేణుకి హ్యాండ్ ఇస్తోన్న హీరోలు..
బలగం వేణుకి హ్యాండ్ ఇస్తోన్న హీరోలు..
కోట వినూత డ్రైవర్ రాయుడు సంచలన వీడియో వైరల్
కోట వినూత డ్రైవర్ రాయుడు సంచలన వీడియో వైరల్
