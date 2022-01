Windies Player Teddy Bishop Superman Catch: అండర్‌ 19 ప్రపంచ కప్‌ 2022లో ఓ అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది. లీగ్‌ దశలో భాగంగా స్కాట్లాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో విండీస్ యువకెరటం టెడ్డీ బిషప్ ఒంటి చేత్తో కళ్లు చెదిరే క్యాచ్‌ అందుకున్నాడు. అమోరీ వేసిన ఇన్నింగ్స్ 26వ ఓవర్లో స్కాట్లాండ్ బ్యాటర్ రాబర్ట్సన్ స్లిప్‌ దిశగా ఆడగా, అక్కడే కాపు కాసిన బిషప్.. అచ్చం పక్షిలా గాల్లోకి ఎగురుతూ సూపర్‌ మ్యాన్‌ క్యాచ్‌ అందుకున్నాడు. ఈ విన్యాసాన్ని చూసి మైదానంలోని సహచరులతో పాటు యావత్‌ క్రికెట్‌ ప్రపంచం అవాక్కయ్యింది.

Reflexes 💯



This extremely sharp take at first slip by Teddy Bishop has been voted @Nissan Play of the Day winner after Day 4 👏 pic.twitter.com/DLKDPqVV3F

— ICC (@ICC) January 18, 2022