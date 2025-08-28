 బౌల‌ర్లు ఇక కాస్కోండి.. జూనియర్ సెహ్వాగ్ వ‌చ్చేస్తున్నాడు! వీడియో | Virender Sehwags son Aaryavir makes DPL debut | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

DPL: బౌల‌ర్లు ఇక కాస్కోండి.. జూనియర్ సెహ్వాగ్ వ‌చ్చేస్తున్నాడు! వీడియో

Aug 28 2025 7:14 AM | Updated on Aug 28 2025 7:15 AM

Virender Sehwags son Aaryavir makes DPL debut

ఢిల్లీకి చెందిన  ‘సెహ్వాగ్’ అనే క్రికెటర్ తిరిగి మ‌ళ్లీ ఓపెన‌ర్‌గా బ్యాటింగ్‌కు వ‌చ్చాడు. అయితే మీరు అనుకుంటున్న‌ట్లు అత‌డు వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ కాదు.. అత‌డి పెద్ద కుమారుడు ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ . ఆర్య‌వీర్ ఢిల్లీ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(DPL)లో సెంట్రల్ ఢిల్లీ కింగ్స్ త‌ర‌పున అరంగేట్రం చేశాడు. బుధ‌వారం అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదిక‌గా ఈస్ట్‌ ఢిల్లీ రైడర్స్‌పై త‌న తొలి టీ20 మ్యాచ్‌ను ఆర్య‌వీర్ ఆడాడు.

తండ్రికి త‌గ్గ త‌న‌యుడు..
ఈ మ్యాచ్‌లో ఓపెన‌ర్‌గా వ‌చ్చిన ఆర్యవీర్ త‌న తండ్రి శైలిలో ఫోర్ కొట్టి ఖాతా తెరవకపోయినా.. కానీ వీరేంద్రుడి మాదిరే త‌న దూకుడును ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. 18 ఏళ్ల ఆర్య‌వీర్ ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ల‌ను అద్బుతంగా ఎదుర్కొన్నాడు. కొత్త బంతితో భారత పేసర్ నవదీప్ సైనీని ఎదుర్కొన్న ఆర్య‌వీర్‌.. వ‌రుస‌గా రెండు బౌండ‌రీలు బాదాడు.

తొలి బౌండ‌రీని ఆఫ్-సైడ్ దిశ‌గా బాదిన జూనియర్ సెహ్వాగ్.. రెండో బౌండ‌రీని చ‌క్క‌టి  లాఫ్టెడ్ డ్రైవ్‌తో రాబ‌ట్టాడు. అత‌డి డేరింగ్ బ్యాటింగ్‌కు అందరూ ఫిదా అయిపోయారు. ఆర్య‌వీర్ కాసేపే క్రీజులో ఉన్న‌ప్ప‌టికి త‌న బ్యాటింగ్‌తో అల‌రించాడు. 16 బంతులు ఎదుర్కొన్న ఆర్య‌వీర్‌.. 4 ఫోర్లు సాయంతో 22 ప‌రుగులు చేసి ఔట‌య్యాడు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కొలువుదీరిన గణనాథులు.. పాఠకులు పంపిన ఫోటోలు
photo 2

అంబానీ ఇంట్లో గణేష్‌ చతుర్థి వేడుకలు షురూ (ఫోటోలు)
photo 3

చీరలో మెరిసిన మెగా డాటర్‌.. చాలా స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

కుటుంబ సమేతంగా గణపతి పూజలో తెలంగాణా సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి (ఫొటోలు)
photo 5

సినిమా స్టార్స్ వినాయక చవితి పండగ-2025 (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Rains Hit Telangana State 1
Video_icon

తెలంగాణపై వరుణుడి ఉగ్రరూపం
RK Roja Vinayaka Chavithi Celebration With Family 2
Video_icon

రోజా ఇంట్లో వినాయక చవితి వేడుకలు
Magazine Story On Chandrababu Corruption And Conspiracy Rowdyism Politics 3
Video_icon

Magazine Story: రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేస్తూ, జగన్ మీద విషం కక్కుతూ కుట్రలు
Special Edition On Cloudburst In Telugu 4
Video_icon

మేఘం బద్దలైతే..! క్లౌడ్ బరస్ట్ అంటే ఏంటి..?
Bandi Sanjay Visits Who Trapped In Floods 5
Video_icon

Bandi Sanjay: బాధితులెవరూ భయపడొద్దని పూర్తిగా అండగా ఉంటామని భరోసా
Advertisement
 