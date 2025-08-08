 ‘విరాట్‌ భయ్యా అరుస్తూనే ఉన్నాడు.. నాకేమో భయం’ | Virat Bhai Kept Shouting: India Pacer Breaks Silence On Spat With Starc | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘విరాట్‌ భయ్యా అరుస్తూనే ఉన్నాడు.. నాకేమో భయం’

Aug 8 2025 8:24 PM | Updated on Aug 8 2025 8:44 PM

Virat Bhai Kept Shouting: India Pacer Breaks Silence On Spat With Starc

టెస్టుల్లో అరంగేట్రం సందర్భంగా తనకు ఎదురైన అనుభవం గురించి టీమిండియా యువ పేసర్‌ హర్షిత్‌ రాణా (Harshit Rana) తాజాగా ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించాడు. మిచెల్‌ స్టార్క్‌ (Mitchell Starc) ఓవైపు తనను భయపెడుతుంటే.. మరోవైపు.. విరాట్‌ భయ్యా, రాహుల్‌ భయ్యా తనను ‘ఆందోళన’కు గురిచేశారంటూ సరదా విషయాలు పంచుకున్నాడు.

తొలి వికెట్‌గా అతడు
కాగా గతేడాది ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భాగంగా పెర్త్‌లో జరిగిన తొలి టెస్టు ద్వారా హర్షిత్‌ రాణా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అడుగుపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో రెండో రోజు ఆటలో అతడు బంతితో రంగంలోకి దిగాడు. 

ట్రవిస్‌ హెడ్‌ (11) రూపంలో తన తొలి అంతర్జాతీయ వికెట్‌ దక్కించుకున్న ఈ రైటార్మ్‌ పేసర్‌.. జిడ్డు ఇన్నింగ్స్‌తో క్రీజులో పాతుకుపోయిన మిచెల్‌ స్టార్క్‌ (112 బంతుల్లో 26)ను కూడా వెనక్కి పంపించాడు.

నాకు ఇది గుర్తుండిపోతుంది
ఈ క్రమంలో హర్షిత్‌.. స్టార్క్‌కు బౌన్సర్‌ సంధించగా.. బంతి అతడి హెల్మెట్‌కు బలంగా తాకింది. దీంతో కంగారుపడ్డ హర్షిత్‌.. అంతా ఒకేనా అన్నట్లు స్టార్క్‌కు సైగ చేశాడు. ఇందుకు బదులుగా.. ‘‘నేను నీకంటే ఫాస్ట్‌గా బౌల్‌ చేయగలను. నాకు ఇది గుర్తుండిపోతుంది’’ అంటూ స్టార్క్‌ సరదాగా వ్యాఖ్యానించాడు.

చచ్చానురా దేవుడా!
ఈ విషయం గురించి హర్షిత్‌ రాణా తాజాగా మాట్లాడుతూ.. ‘‘చాలా సేపటి తర్వాత ఆరోజు నేను స్టార్క్‌కు బౌన్సర్‌ వేశాను. అతడు స్లెడ్జ్‌ చేయగానే.. నేను నవ్వేశాను. కానీ.. తిరిగి బౌలింగ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నపుడు.. ‘చచ్చానురా దేవుడా!.. ఇక ఇప్పుడు అతడు నాకు కూడా బౌన్సర్సే వేస్తాడు’ అని భయపడ్డాను.

కొట్టు.. ఇంకా కొట్టు
ఇంతలో స్లిప్స్‌లో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న విరాట్‌ భయ్యా, కేఎల్‌ భాయ్‌.. ‘సేమ్‌ స్పాట్‌లో అతడికి మళ్లీ బంతి తగిలేలా బౌలింగ్‌ వెయ్‌’  అని అరుస్తూనే ఉన్నారు. నేనేమో.. ‘భయ్యా మీరైతే అతడి బౌలింగ్‌లో సులభంగానే ఆడేస్తారు. మరి నా పరిస్థితి ఏమిటి?

అనుకున్నదే జరిగింది
అతడు కూడా నన్ను హెల్మెట్‌పై బంతితో కొడతాడు’ అని మనసులోనే అనుకున్నా. అనుకున్నట్లుగానే రెండో టెస్టులో స్టార్క్‌ బాల్‌ను నా హెల్మెట్‌ మీదకు వేశాడు’’ అని బీర్‌బైసెప్స్‌ పాడ్‌కాస్ట్‌లో చెప్పుకొచ్చాడు. కాగా ఐపీఎల్‌-2024లో కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ చాంపియన్‌గా నిలవడంలో స్టార్క్‌, హర్షిత్‌లు కీలక పాత్ర పోషించారు.

ఇక పెర్త్‌ టెస్టులో హర్షిత్‌ రాణా మొత్తంగా నాలుగు వికెట్లు తీశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా కెప్టెన్సీలోని టీమిండియా ఆస్ట్రేలియాను ఏకంగా 295 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసింది. అయితే, ఐదు మ్యాచ్‌ల బోర్డర్‌- గావస్కర్‌ ట్రోఫీని మాత్రం 1-3తో చేజార్చుకుంది. 

చదవండి: AUS vs ENG: అతడికి ఇక నిద్రలేని రాత్రులే!.. వార్నర్‌ ఓ జోకర్‌!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వరాలిచ్చే వరలక్ష్మితో..లక్ష్మీ కళ ఉట్టిపడుతున్న గృహలక్ష్మిలు (ఫోటోలు)
photo 2

జగ్గారెడ్డి కూతురి పెళ్లిలో ప్రముఖుల సందడి (చిత్రాలు)
photo 3

వరలక్ష్మి వ్రతం ఆచరించిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 4

ఆలయం-చర్చి-దర్గా.. అక్కినేని కోడలు లేటెస్ట్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
Default image
Video_icon

యూఎస్‌లో డైరెక్టర్ సుకుమార్‌ దంపతులు (ఫోటోలు)
New Twist in MediCiti Medical College Ganja Case 2
Video_icon

మెడిసిటీ మెడికల్ కాలేజ్ మెడికోల గంజాయి కేసులో కొత్తకోణం
World Cup 2027 Hopes in Danger 3
Video_icon

World Cup 2027: రోహిత్, కోహ్లి ఖేల్ ఖతం.. గంభీర్ గర్జన!
YSRCP Turaka Kishore Released From Jail 4
Video_icon

తురుకా కిషోర్ విడుదల
Big Twist in US-Ukraine Defense Support 5
Video_icon

అమెరికా-ఉక్రెయిన్ మధ్య రక్షణ సహకారంలో కొత్త మలుపు
Advertisement
 