 తిలక్‌ వర్మ విధ్వంసం.. పంజాబ్‌పై ముంబై ఘన విజయం | Tilak Varma finishes it off in style, Punjab lose 5 on the trot | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IPL 2026: తిలక్‌ వర్మ విధ్వంసం.. పంజాబ్‌పై ముంబై ఘన విజయం

May 14 2026 11:30 PM | Updated on May 14 2026 11:30 PM

Tilak Varma finishes it off in style, Punjab lose 5 on the trot

ఐపీఎల్‌-2026 సీజన్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ మరోసారి 200 పరుగులకు పైగా లక్ష్యాన్ని కాపాడుకోలేకపోయింది. గురువారం ధర్మశాల వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 6 వికెట్ల తేడాతో పంజాబ్ ఓటమి పాలైంది. పంజాబ్ విధించిన 201 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ముంబై కేవలం నాలుగు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 19.4 ఓవర్లలో చేధించింది. 

ఈ ఓటమితో పంజాబ్ తమ ప్లే ఆఫ్ ఆశలను సంక్లిష్టం చేసుకుంది. పంజాబ్‌కు ఇది వరుసగా ఐదో ఓటమి. ఇక ముంబై విజయంలో తిలక్ వర్మ కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ హైదరాబాదీ కేవలం 33 బంతుల్లో 75 పరుగులు చేసి తమ జట్టును విజయ తీరాలకు చేర్చాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్‌లో 6 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లు ఉన్నాయి.

ఆఖరిలో విల్ జాక్స్(10 బంతుల్లో 25) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. వీరిద్దరితో పాటు ర్యాన్ రికెల్టన్‌(48) కూడా కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. పంజాబ్ బౌలర్లలో అజ్మతుల్లా ఓమర్జాయ్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా.. చాహల్‌, జాన్సన్ తలా వికెట్ సాధించారు. 

అంతకముందు టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 200 పరుగులు చేసింది. పంజాబ్‌ బ్యాటర్లలో ప్రభ్‌సిమ్రాన్‌ సింగ్‌(57) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలవగా.. ఓమర్జాయ్‌(17 బంతుల్లో 38), బార్ట్‌లెట్‌(7 బంతుల్లో 18), ప్రియాన్ష్ ఆర్య(22) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడారు. ముంబై బౌలర్లలో శార్ధూల్‌ ఠాకూర్‌ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టగా.. దీపక్‌ చాహర్‌ రెండు, బాష్‌, బావా తలా వికెట్‌ సాధించారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫారిన్ వెకేషన్‌లో మహేశ్ బాబు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)
photo 2

కేన్స్ వీధుల్లో మెగా డాటర్ నిహారిక సందడి.. (ఫోటోలు)
photo 3

పొలిటికల్‌ స్టైల్‌ షో.. ఈ అదిరే లుక్స్‌ చూశారా?..

photo 4

కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో సందడి చేసిన నటి ఊర్వశీ రౌతేలా (ఫొటోలు)
photo 5

చిత్తూరు గంగజాతర... కనులపండువగా అమ్మవారి దివ్యరూపం (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Grand Entry at Tadepalli Party Office 1
Video_icon

జై జగన్ జై జగన్!! దద్దరిల్లిన YSRCP ఆఫీస్
Nara Lokesh To Puttaparthi on a Special Flight 2
Video_icon

లోకేష్ జల్సాలు..స్పెషల్ ఫ్లైట్లో పుట్టపర్తికి..భారీ కాన్వాయ్ లో చక్కర్లు
Lokesh's Convoy With 8 Vehicles 3
Video_icon

2 వాహనాలతో మోదీ కాన్వాయ్ 8 వాహనాలతో లోకేష్ కాన్వాయ్
Mopidevi Srinivasa Rao First Reaction After Joining In YSRCP 4
Video_icon

YSRCPలో చేరిన తరువాత మోపిదేవి శ్రీనివాసరావు ఫస్ట్ రియాక్షన్
IMD Weather Updates : South West Monsoon To Come In Advance 5
Video_icon

తెలుగు రాష్ట్రాలకు తీపి కబురు ముందుగానే రుతుపవనాలు
Advertisement
 