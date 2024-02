చరిత్ర సృష్టించిన సౌతాఫ్రికా కుర్ర బౌలర్‌

అండర్‌-19 వరల్డ్‌కప్‌లో దక్షిణాఫ్రికా యువ పేసర్‌ క్వేనా మపాకా సంచలన ప్రదర్శనలతో దూసుకుపోతున్నాడు. శ్రీలంకతో ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 2) జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఈ కుర్ర బౌలర్‌ మరో ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనతో (8.2-1-21-6) విజృంభించాడు. మపాకాకు ప్రస్తుత వరల్డ్‌కప్‌లో ఇది మూడో ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన. అండర్‌-19 ప్రపంచకప్‌ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఏ బౌలర్‌ సింగిల్‌ ఎడిషన్‌లో మూడు ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనలు నమోదు చేయలేదు.

Kwena Maphaka put up another impressive performance, registering figures of 6/21 to claim the @aramco POTM 🌟



