న్యూఢిల్లీ: భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) రాజ్యాంగంలో మార్పుల ప్రతిపాదనకు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం బుధవారం (సెప్టెంబర్‌ 14) ఆమోదం తెలిపింది. తప్పనిసరి కూలింగ్ ఆఫ్ పీరియడ్‌ మార్పు (పదవుల మధ్య విరామం నిబంధన), ఆఫీస్‌ బేరర్ల పదవీకాలానికి సంబంధించి రాజ్యాంగంలో మార్పులకు అనుమతివ్వాలని బీసీసీఐ కార్యవర్గం దాఖలు చేసిన పిటషన్‌ను విచారించిన కోర్టు ఈ మేరకు తీర్పునిచ్చింది.

FLASH: Supreme Court allows amendments in the BCCI constitution. The terms of Sourav Ganguly and Jay Shah can now be extended @BCCI @SGanguly99 @JayShah

— The New Indian (@TheNewIndian_in) September 14, 2022