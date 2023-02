రంజీ ట్రోఫీ 2022-23 సీజన్‌ ఛాంపియన్‌గా సౌరాష్ట్ర అవతరించింది. గత మూడో సీజన్లలో ఈ జట్టు ఛాంపియన్‌గా నిలవడం ఇది రెండో సారి. 2019-20 సీజన్‌లో సైతం జయదేవ్‌ ఉనద్కత్‌ సారధ్యంలో సౌరాష్ట్ర దేశవాలీ ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. కోల్‌కతాలోని ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌లో గత నాలుగు రోజులుగా సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో సౌరాష్ట్ర.. లోకల్‌ టీమ్‌ బెంగాల్‌ను 9 వికెట్ల తేడాతో మట్టికరిపించింది. ఆఖరి రోజు (ఫిబ్రవరి 19) లోకల్‌ హీరో, బెంగాల్‌ కెప్టెన్‌, ఆ రాష్ట్ర క్రీడా మంత్రి మనోజ్‌ తివారి (68) జట్టును గట్టెక్కించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది.

That Winning Feeling 🏆 😊

Congratulations to the @JUnadkat-led Saurashtra on their #RanjiTrophy title triumph 🙌 🙌 #BENvSAU | #Final | @saucricket | @mastercardindia

Scorecard 👉 https://t.co/hwbkaDeBSj pic.twitter.com/m2PQKqsPOG

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 19, 2023