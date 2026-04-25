IPL 2026: ఈజీ క్యాచ్ వదిలేశాడు.. క‌ట్ చేస్తే! సెంచ‌రీతో చుక్క‌లు చూపించాడు

Apr 25 2026 5:29 PM | Updated on Apr 25 2026 5:34 PM

ఐపీఎల్‌-2026లో పంజాబ్ కింగ్స్ ఆట‌గాడు శ‌శాంక్ సింగ్ మ‌రోసారి ఫీల్డింగ్‌లో తీవ్రనిరాశ‌ప‌రిచాడు. ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో మూడు క్యాచ్‌ల‌ను జార‌విడిచిన శశాంక్‌.. ఇప్పుడు అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదిక‌గా ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌పై అదే తీరును క‌న‌బరిచాడు. కేఎల్ రాహుల్ ఇచ్చిన ఈజీ క్యాచ్‌ను శ‌శాంక్ విడిచిపెట్టాడు.

ఢిల్లీ ఇన్నింగ్స్ మూడో ఓవ‌ర్ వేసిన అర్ష్‌దీప్ సింగ్ బౌలింగ్‌లో రాహుల్ ఫుల్ షాట్ ఆడేందుకు ప్ర‌య‌త్నించాడు. షాట్ స‌రిగ్గా క‌న‌క్ట్ అయిన‌ప్ప‌టికి బంతి నేరుగా డీప్ స్వ్కెర్ లెగ్‌లో ఉన్న శ‌శాంక్ సింగ్ చేతికి వెళ్లింది. కానీ అత‌డు సులువైన క్యాచ్‌ను జార‌విడిచాడు. ఇందుకు పంజాబ్ కింగ్స్ భారీ మూల్యం చెల్లించుకుంది. 

12 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఔట‌య్యే ప్ర‌మాదం నుంచి త‌ప్పించుకున్న రాహుల్‌.. భారీ సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కాడు. రాహుల్ కేవ‌లం 67 బంతుల్లో16 ఫోర్లు, 9 సిక్స్‌లతో 152 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. అతడితో పాటు నితీష్ రాణా (44 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో 91) అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.

ఫలితంగా టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 264 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది. ఇక రాహుల్‌ క్యాచ్‌ విడిచిపెట్టిన శశాంక్‌ను నెటిజన్లు దారుణంగా ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. ఇంత చెత్త ఫీల్డర్‌ను ఇప్పటివరకు చూడలేదు అంటూ పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు. శశాంక్‌ ఫీల్డింగ్‌ పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ ఓనర్‌ ప్రీతి జింటా, హెడ్‌కోచ్‌ రికీ పాంటింగ్‌ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
 

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో 'ఉయ్యాల జంపాలా' నటి (ఫొటోలు)
photo 2

తెలంగాణ ప్రజలకు అమ్మగా మారాలనుకుంటున్నా.. కవిత పార్టీ ప్రకటన (ఫొటోలు)

photo 3

30 నిమిషాల డీల్‌.. ట్రెండింగ్‌లో పరిణితీ-రాఘవ్‌ చద్దా జోడి (ఫొటోలు)
photo 4

గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ వేడుకలో గ్లామర్‌ క్వీన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : బంగారు కాంతుల్లో అందాల కాంత! (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP MLA Surendrababu Followers Attack on Tollgate Staff 1
Video_icon

టోల్ సిబ్బంది పొట్టుపొట్టు కొట్టారు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేతో మాములుగా ఉండదు
Central Govt Sensational Report Hyderabad Corporate Hospitals 2
Video_icon

హైదరాబాద్ ఆస్పత్రులతో జాగ్రత్త కేంద్రం సంచలన రిపోర్ట్
YSRCP Dalit Gala Sammelanam Meeting At Tadepalli 3
Video_icon

Tadepalli: దళిత గళ సమ్మేళనం
Michael Jackson's Biopic 'Michael' Fever Takes Over Indian Box Office 4
Video_icon

ఇండియాలో మొదలెన మైఖేల్ జాక్సన్ మూవీ ఫీవర్..
YS Jagan Response On AP Governor Abdul Nazeer Hospitalised 5
Video_icon

YS Jagan: త్వరగా కోలుకోవాలి
