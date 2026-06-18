 రొనాల్డోకు ఏమైంది?.. అతడు ఆడలేడని మాకు ముందే తెలుసు! | Portugal Superstar Cristiano Ronaldo Turned Into Biggest Concern FIFA WC | Sakshi
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రొనాల్డోకు ఏమైంది?.. సూపర్‌స్టార్‌ జట్టుకు భారంగా మారిపోయాడా?

Jun 18 2026 10:51 AM | Updated on Jun 18 2026 10:58 AM

Portugal Superstar Cristiano Ronaldo Turned Into Biggest Concern FIFA WC

‘నువ్వు గోల్‌ కొట్టకపోయినా పర్లేదు.. టీమ్‌ మాత్రం కచ్చితంగా స్కోరు చేయాలి.. అందుకు నువ్వు సహకరించాలి’- పోర్చుగల్‌ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డోను ఉద్దేశించి ఫ్రాన్స్‌ మాజీ ఫుట్‌బాలర్‌ థియెరి హెన్రీ చేసిన విమర్శలు.. ఈ మాటలు అతడి  ప్రస్తుత పరిస్థితికి సరిగ్గానే సరిపోతాయి. 

ఫిఫా ప్రపంచకప్‌-2022లో అర్జెంటీనాను విజేతగా నిలిపి లియోనల్‌ మెస్సీ తన చిరకాల కలను నెరవేర్చుకున్నాడు. అయితే, మెస్సీ సమకాలీన దిగ్గజం రొనాల్డోకు మాత్రం చేదు అనుభవమే మిగింది. 

తొలి మ్యాచ్‌లోనే షాక్‌
నాటి సంగతి పక్కనపెడితే.. తాజాగా ఫిఫా ప్రపంచకప్‌-2026లోనూ తొలి మ్యాచ్‌లో పోర్చుగల్‌కు భంగపాటే ఎదురైంది. 52 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి ఫిఫాలో అడుగుపెట్టిన డిఆర్‌ కాంగో జట్టుపై పోర్చుగల్‌ గెలవలేకపోయింది.

మ్యాచ్‌ 1-1తో సమం కాగా డ్రాతో సరిపెట్టుకుంది. ఇందుకు రొనాల్డో చెత్త ప్రదర్శనే కారణం. టెక్సాస్‌ వేదికగా ఈ దిగ్గజ ఫుట్‌బాలర్‌ ఆట చూద్దామని వచ్చిన వాళ్లకు అతడు నిరాశే మిగిలిచ్చాడు.

టార్గెట్‌ దిశగా రొనాల్డో ఒక్క షాట్‌ కూడా కొట్టలేకపోయాడు. రెండు నామమాత్రపు షాట్లతో సరిపెట్టుకుని ప్రత్యర్థికి డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చాడు. నిజానికి పోర్చుగల్‌ ఆ ఒక్క గోల్‌ సాధించడానికి కారణమైన జోవో నెవ్స్‌కు అభిమానులు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొంటున్నారు.

41 ఏళ్ల ‘యువకుడు’
Age is Just a number అంటారు. కానీ అథ్లెట్ల విషయంలో వయసు పైబడుతున్న కొద్దీ ఆ ప్రభావం కచ్చితంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. రొనాల్డో విషయంలో ఇప్పుడదే జరుగుతోంది. 41 ఏళ్ల ఈ పోర్చుగల్‌ స్టార్‌ ప్రపంచ కప్‌ ఆడుతున్న అత్యధిక వయస్కుడైన ఆటగాడిగా బరిలోకి దిగాడు.

ఒకప్పుడు మైదానంలో పాదరసంలా కదులుతూ.. డ్రిబ్లింగ్‌లో తనకు తానే సాటి అనిపించుకున్న రొనాల్డోలో ఇప్పుడా వేగం లోపించినట్లే కనిపిస్తోంది. మ్యాచ్‌ అనంతరం కాంగో మిడ్‌ఫీల్డర్‌ ఎంగల్యేల్‌ ముకావ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలే ఇందుకు నిదర్శనం.

అతడు ఆడలేడని మాకు తెలుసు
‘‘రొనాల్డో మునుపటిలా లేడని మాకు ముందే తెలుసు. అతడు గతంలో కంటే అత్యంత నెమ్మదిగా పరిగెడుతున్నాడు. గోల్‌ కొట్టేందుకు పెద్దగా ప్రయత్నాలు కూడా చేయలేదు. కాబట్టి అతడిని ఆపడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. మా డిఫెన్స్‌ ఆ పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది’’ అని ముకావ్‌ పేర్కొన్నాడు.

ప్రదర్శన అంతంత మాత్రమే
నిజానికి గత పది వరల్డ్‌కప్‌, యూరో మ్యాచ్‌లలో రొనాల్డో ఒక్క గోల్‌ కూడా చేయలేదు. దీనిని బట్టి అతడి ప్రదర్శన ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఆల్‌ నసర్‌ తరఫున సౌదీ ప్రో లీగ్‌లో 30 మ్యాచ్‌లలో కలిపి రొనాల్డో 28 గోల్స్‌ కొట్టాడు. దీనిని బట్టి అతడు ప్రపంచకప్‌నకు పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధంగా ఉన్నాడనే అంతా భావించారు.

కానీ తొలి మ్యాచ్‌లోనే అంతా తలకిందులైంది. ఇక అంతకు ముందు మేజర్‌ టోర్నీల్లోని గత నాలుగు మ్యాచ్‌లలో పోర్చుగల్‌ తరఫున కూడా ఈ సూపర్‌స్టార్‌  పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయాడు. సమకాలీకుడు మెస్సీతో పోలిస్తే రొనాల్డో ప్రస్తుతం బాగా వెనుబడ్డాడు.

మెస్సీ అలా.. రొనాల్డో ఇలా
ప్రపంచకప్‌లో మెస్సీ, అతడి జట్టు డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ హోదాకు తగినట్లుగా ఆడుతోంది. మెస్సీ సైతం పాస్‌ చేసేందుకు మాత్రమే ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తూ కొత్త పాత్రలో ఒదిగిపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అదే సమయంలో పోర్చుగల్‌ తమకు ఉన్న అవకాశాలను కూడా సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతోంది.

కాంగోతో మ్యాచ్‌లో బంతిని చాలా సేపు తమ నియంత్రణలోనే ఉంచుకున్నప్పటికీ పోర్చుగల్‌ గోల్‌ కొట్టలేకపోవడం ఇందుకు నిదర్శనం. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో రొనాల్డోను పూర్తి స్థాయిలో అంటే 90 నిమిషాల పాటు ఆడించడం సరైన నిర్ణయమని పోర్చుగల్‌ హెడ్‌కోచ్‌ రొబెర్టో మార్టినెజ్‌ సమర్థించుకున్నాడు.

ప్రపంచకప్‌ చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్ప గోల్‌స్కోరర్‌ సేవలను తాము పరిమితం చేయాలని అనుకోవడం లేదన్నాడు. ఒక్క మ్యాచ్‌తోనే అతడిని జడ్జ్‌ చేయొద్దని మార్టినెజ్‌ విజ్ఞప్తి చేశాడు. ఏదేమైనా.. థియెర్రీ చెప్పినట్లు కాంగోతో మ్యాచ్‌లో రొనాల్డో తానూ స్కోర్‌ చేయలేదు. జట్టు స్కోర్‌ చేసేందుకు అవకాశాలు సృష్టించలేదు. ఇదే పునరావృతమైతే పోర్చుగల్‌కు బలంగా భావించే రొనాల్డో అతిపెద్ద బలహీనతగా మారాడనే విమర్శలు తీవ్రమవడం ఖాయం.

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