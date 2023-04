NZ VS SL 2nd T20: సీఫర్ట్‌ విధ్వంసం.. నిప్పులు చెరిగిన మిల్నే

డునెడిన్‌ వేదికగా శ్రీలంకతో ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 5) జరిగిన రెండో టీ20లో న్యూజిలాండ్‌ 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఫలితంగా 3 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను ఆతిధ్య జట్టు 1-1తో సమం చేసింది. ఇరు జట్ల మధ్య నిర్ణయాత్మక మూడో టీ20 ఏప్రిల్‌ 8న క్వీన్స్‌ టౌన్‌లో జరుగనుంది. కాగా, సిరీస్‌లో భాగంగా రసవత్తరంగా జరిగిన తొలి టీ20లో శ్రీలంక సూపర్‌ ఓవర్‌లో విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే.

142 to win in Dunedin! 🎯



Adam Milne (5-26) leading an all-round performance in the field. Follow the chase LIVE in NZ on @sparknzsport 📺 or Rova 📻 LIVE scoring https://t.co/wA3XiQ80si #NZvSL #CricketNation pic.twitter.com/S5Fv3eFdhd

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) April 5, 2023