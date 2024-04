ఐపీఎల్‌-2024లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ యువ క్రికెట‌ర్ నెహాల్ వ‌ధేరా ఆడిన తొలి మ్యాచ్‌లో అద్భుత‌మైన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌రిచాడు. ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో భాగంగా జైపూర్‌ వేదిక‌గా రాజ‌స్తాన్ రాయ‌ల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో వధేరా కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. రోహిత్ శ‌ర్మ‌, సూర్య‌కుమార్‌, కిష‌న్ వంటి స్టార్ ఆట‌గాళ్లు విఫ‌ల‌మైన చోట వ‌ధేరా స‌త్తాచాటాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ముంబై ఇండియ‌న్స్ 52 ప‌రుగుల‌కే 3 కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయి క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. ఆ స‌మ‌యంలో క్రీజులోకి వ‌చ్చిన వధేరా.. మ‌రో యువ సంచ‌ల‌నం తిల‌క్ వ‌ర్మ‌తో క‌లిసి ఇన్నింగ్స్‌ను చ‌క్క‌దిద్దాడు. తొలుత ఆచితూచి ఆడిన వధేరా 10 ఓవ‌ర్ల త‌ర్వాత త‌న బ్యాటింగ్‌లో స్పీడ్‌ను పెంచాడు.

వ‌రుస‌గా అవేష్ ఖాన్‌, చాహ‌ల్ బౌలింగ్‌లో సిక్స‌ర్ల వ‌ర్షం కురిపించాడు. అవేష్ ఖాన్‌ బౌలింగ్‌లో వధేరా కొట్టిన సిక్స్‌ మ్యాచ్‌ మొత్తానికే హైలెట్‌గా నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్‌లో కేవ‌లం 24 బంతులు మాత్ర‌మే ఎదుర్కొన్న వ‌ధేరా.. 3 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో 49 ప‌రుగులు చేశాడు. తృటిలో హాఫ్ సెంచరీ చేసే అవకాశాన్ని నేహాల్ కోల్పోయాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్‌కు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ఇన్నాళ్లు ఎక్క‌డ వున్నావు బ్రో..హార్దిక్ క‌న్నా ఎంతో బెట‌ర్ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Yashasvi Jaiswal just tore Mumbai Indians apart with a century, declaring to the world: 'I'm back, and I'm here to crush egos!' #RRVMI #MIvsRR Hardik Pandya | Virat Kohli | Dhoni

pic.twitter.com/7S9PEccRvV

— Satan (@Scentofawoman10) April 22, 2024