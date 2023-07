భారత స్టార్‌ షట్లర్‌ లక్ష్యసేన్‌ జపాన్‌ ఓపెన్‌ నుంచి నిష్క్రమించాడు. శనివారం జరిగిన పురుషుల సింగిల్స్‌ సెమీఫైనల్స్‌లో ఇండోనేషియాకు చెందిన జొనాథన్‌ క్రిస్టీ చేతిలో 21-15,13-21,21-16తో ఓటమిపాలయ్యాడు. తొలి గేమ్‌లో ఇద్దరు నువ్వా-నేనా అన్నట్లుగా తలపడ్డారు. అయితే గేమ్‌ ఆఖర్లో లక్ష్యసేన్ పట్టు సడలించడంతో 21-15 తేడాతో జొనాథన్‌ మొదటి గేమ్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు.

దాంతో లక్ష్యసేన్‌ రెండో గేమ్‌ను కసిగా మొదలుపెట్టాడు. గేమ్‌ ఆద్యంతం ఎక్కడా జొనాథన్‌ను పైచేయి సాధించనీయలేదు. దాంతో 13-21 తేడాతో రెండో గేమ్‌ను కైవసం చేసుకున్నాడు. అయితే నిర్ణయాత్మక మూడో గేమ్‌లో లక్ష్యసేన్‌ అదే జోరును కంటిన్యూ చేయలేకపోయాడు. చివరకు జొనాథన్‌ 21-16తో గేమ్‌ను గెలిచి ఫైనల్లో అడుగుపెట్టాడు.

Jonatan Christie 🇮🇩 and Lakshya Sen 🇮🇳 give it their all for a spot in the finals.#BWFWorldTour #JapanOpen2023 pic.twitter.com/0eSj6ZLOIH

— BWF (@bwfmedia) July 29, 2023