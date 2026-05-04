టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ముంబై ఇండియన్స్‌

ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా ఇవాళ (మే 4) జరుగుతున్న 47వ మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ తలపడుతున్నాయి. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో ముంబై టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.
ఈ మ్యాచ్లో ముంబై కెప్టెన్గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ వ్యవహరిస్తున్నాడు. రెగ్యులర్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా స్వల్ప అస్వస్థత కారణంగా ఈ మ్యాచ్లో ఆడటం లేదని స్కై తెలిపాడు. ఈ మ్యాచ్లో హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ కూడా బరిలోకి దిగుతున్నాడు.
హిట్మ్యాన్ గాయం కారణంగా గత కొన్ని మ్యాచ్లకు దూరంగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్ కోసం ముంబై మరో మార్పు కూడా చేసింది. ట్రెంట్ బౌల్ట్ స్థానంలో కార్బిన్ బాష్ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు.
తుది జట్టు..
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (ప్లేయింగ్ XI): మిచెల్ మార్ష్, ఐడెన్ మార్క్రామ్, రిషబ్ పంత్(w/c), జోష్ ఇంగ్లిస్, నికోలస్ పూరన్, అక్షత్ రఘువంశీ, హిమ్మత్ సింగ్, మహమ్మద్ షమీ, మొహ్సిన్ ఖాన్, అవేష్ ఖాన్, ప్రిన్స్ యాదవ్
ముంబై ఇండియన్స్ (ప్లేయింగ్ XI): ర్యాన్ రికెల్టన్(w), నమన్ ధీర్, సూర్యకుమార్ యాదవ్(c), తిలక్ వర్మ, విల్ జాక్స్, రాజ్ బావా, కార్బిన్ బాష్, దీపక్ చాహర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, AM ఘజన్ఫర్, రఘు శర్మ