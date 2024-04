ఐపీఎల్‌ 2024 సీజన్‌లో భాగంగా సీఎస్‌కేతో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 23) జరిగిన మ్యాచ్‌లో లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ అద్భుత విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో సీఎస్‌కే నిర్దేశించిన 211 పరుగుల లక్ష్యాన్ని లక్నో మరో మూడు బంతులు మిగిలుండగానే ఛేదించింది. స్టోయినిస్‌ అజేయమైన మెరుపు శతకంతో (63 బంతుల్లో 124 నాటౌట్‌; 13 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు) లక్నోను విజయతీరాలకు చేర్చాడు. స్టోయినిస్‌కు పూరన్‌ (15 బంతుల్లో 34; 3 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు), దీపక్‌ హుడా (6 బంతుల్లో 17 నాటౌట్‌; 2 ఫోర్లు, సిక్స్‌) సహకరించారు.

గెలిస్తే ధోని ఓడితే రుతురాజా..?

మ్యాచ్‌ అనంతరం జరిగిన డిబేట్‌లో నవ్‌జ్యోత్‌ సింగ్‌ సిద్దూ, అంబటి రాయుడు మధ్య ఆసక్తికర సంభాషణ జరిగింది. సీఎస్‌కే ఓటమికి రుతురాజ్‌ చెత్త కెప్టెన్సీ కారణమని రాయుడు అంటే.. గెలిచినప్పుడు ధోని పేరు చెప్పి ఓడినప్పుడు రుతురాజ్‌ నిందించడం సమంజసం కాదని సిద్దూ అభిప్రాయపడ్డాడు.

Ambati Rayudu - Poor field placements in deaths overs by Ruturaj. We clearly saw lack of experience as captain

N. Sidhu - If you credit Dhoni for CSK wins then blame him for the losses too. Dhoni is still the main think tank#LSGvsCSK #CSKvLSG #CSKvsLSG pic.twitter.com/R4VnEwWUKY

