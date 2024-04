భారత క్రికెట్‌పై, క్రికెటర్లపై అక్కసు వెళ్లగక్కడం పాకిస్తాన్‌ క్రికెటర్లకు పరిపాటిగా మారింది. సందర్భం ఏదైనా సరే పాక్‌ ప్రస్తుత, మాజీలు భారత క్రికెట్‌పై నోరుపారేసుకుంటుంటారు. తాజాగా ఓ పాక్‌ మాజీ భారత క్రికెట్‌లో అంతర్బాగమైన ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌పై అవాక్కులు చవాక్కులు పేలాడు.

34 ఏళ్ల పాక్‌ మాజీ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ జునైద్‌ ఖాన్‌ ఐపీఎల్‌ను, ఐపీఎల్‌లో ఆడే ఆటగాళ్లను ఉద్దేశిస్తూ ఓర్వలేని కామెంట్లు చేశాడు. ఐపీఎల్‌ 2024లో భాగంగా నిన్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కేకేఆర్‌ ఓపెనర్‌ సునీల్‌ నరైన్‌ ఆడిన మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ను జునైద్‌ చులకన చేసే ప్రయత్నం చేశాడు.

In IPL batting is so easy on these flat pitches, Sunil Narine has scored a total of 155 in his international T20 career and today he has scored 85 as an opener.

The team total is 272.#KKRvsDC #IPL2024

