IPL 2023: ఎక్కడ, ఎలా మొదలైందో చివరకు అక్కడే, అలాగే..!

ఐపీఎల్‌ 2023 సీజన్‌ చివరి అంకానికి చేరింది. రేపు (మే 28) జరుగబోయే ఫైనల్లో గుజరాత్‌, చెన్నై అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. తుది సమరానికి అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం​ వేదిక కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ఆసక్తికర విషయం తెరపైకి వచ్చింది. అదేంటంటే.. ఐపీఎల్‌ 2023 ఎక్కడ, ఎలా మొదలైందో చివరకు అక్కడే, అలాగే ముగియనుంది. ఈ సీజన్‌ తొలి మ్యాచ్‌ మార్చి 31న నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో గుజరాత్‌-సీఎస్‌కే జట్ల మధ్య జరగగా.. 57 రోజులు, 73 మ్యాచ్‌ల తర్వాత అదే వేదికపై, అవే జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌తో క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌ సీజన్‌ 16 ముగియనుంది.

31.03.2023 — Narendra Modi Stadium— GT v CSK

28.05.2023. Nearly two months later. After 73 games. We are back to where it started…and how it started. It’s a GT v CSK again…

So, why exactly did we play this season?? 🫣🤪 #TataIPL

— Aakash Chopra (@cricketaakash) May 26, 2023