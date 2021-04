విరుష్క జంటతో అజహరుద్దీన్‌‌..

ముంబై: ఈ ఏడాది ఆరంభంలో జరిగిన ఐపీఎల్‌ వేళంలో కేరళ కుర్రాడు మహ్మద్‌ అజహారుద్దీన్‌ను రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్టు కనీస ధర 20 లక్షలకు సొంతం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. భారత దేశవాళీ టోర్నీ ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీ చరిత్రలో రెండో వేగవంతమైన సెంచరీ బాది వెలుగులోకి వచ్చిన అజహార్‌.. గురువారం రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో మ్యాచ్‌కు ముందు కోహ్లి దంపతులతో కలిసి తీయించుకున్న ఫోటోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. గొప్ప మనసున్న వ్యక్తులను కలసుకోవటం చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది, విరుష్క జోడీ ఏమాత్రం దర్పం చూపించకుండా నాతో ఫోటో దిగడం నిజంగా నా అదృష్టం అంటూ కోహ్లి దంపతులను ట్యాగ్‌ చేస్తూ క్యాప్షన్‌ జోడించాడు. అజహర్‌ షేర్‌ చేసిన ఈ ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.

So happy to be amongst such humble, down to earth people @AnushkaSharma @imVkohli 💫 pic.twitter.com/MmDPKbiaLw

— Mohammed Azharuddeen (@Azhar_Junior_14) April 22, 2021