ముంబై: పంజాబ్ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గాయపడ్డ రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ బెన్ స్టోక్స్.. ఐపీఎల్‌ 2021 ప్రయాణాన్ని ఒక్క మ్యాచ్‌తోనే ముగించాడు. పంజాబ్ విధ్వంసకర ఆటగాడు క్రిస్ గేల్ క్యాచ్‌ను అందుకునే క్రమంలో స్టోక్స్ ఎడమ చేతి చూపుడు వేలికి గాయం కావడంతో డాక్టర్లు శస్త్రచికిత్స చేయాలని సూచించారు. దీంతో అతను శుక్రవారం రాత్రి స్వదేశానికి బయల్దేరాడు. ఈ క్రమంలో రాజస్థాన్‌ యాజమాన్యం తమ ముఖ్యమైన ఆటగాడికి ఘనంగా వీడ్కోలు పలికింది. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అయిష్టంగా జట్టును వీడుతున్న స్టోక్స్‌కు అపురూపమైన కానుకను అందించింది. ఇటీవల మరణించిన అతని తండ్రి జెడ్ స్టోక్స్ పేరిట జెర్సీని రూపొందించి అతన్ని సర్‌ప్రైజ్‌ చేసింది. స్టోక్స్‌ త్వరగా కోలుకుని తిరిగి మైదానంలో అడుగుపెట్టాలని ఆకాంక్షిస్తూ ట్వీట్‌ చేసింది.

Bye, Ben. 🥺

The all-rounder flew back home last night after a scan revealed that he'll have to undergo surgery on his finger. Speedy recovery, champ. 💪🏻#HallaBol | #RoyalsFamily | @benstokes38 pic.twitter.com/o1vRi5iO95

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 17, 2021