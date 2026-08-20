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శ్రీలంకతో రెండో టెస్టుకు భారత జట్టు సిద్ధమవుతున్న వేళ తుది జట్టులో కీలక మార్పు చోటుచేసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఆగస్టు 23 నుంచి కొలంబోలోని సింహళీస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్లో ప్రారంభం కానున్న రెండో టెస్టులో మధ్యప్రదేశ్ ఆల్రౌండర్ సరాన్ష్ జైన్కు అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.
33 ఏళ్ల సరాన్ష్కు ఇటీవలే భారత టెస్టు జట్టులో చోటు దక్కింది. గాయం కారణంగా వాషింగ్టన్ సుందర్ రెండో టెస్టుకు అందుబాటులో లేకపోవడంతో అతడి స్థానంలో సరాన్ష్ను జట్టులోకి తీసుకున్నారు.
సరాన్ష్ కుడిచేతి ఆఫ్స్పిన్నర్తో పాటు ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్. 2014లో ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెట్లోకి అరంగేట్రం చేసిన అతడు, దశాబ్దానికి పైగా దేశవాళీ క్రికెట్లో నిలకడగా రాణించాడు. ఫస్ట్క్లాస్ కెరీర్లో ఇప్పటివరకు 181 వికెట్లు, 2223 పరుగులు సాధించాడు.
సరాన్ష్ తుది జట్టులోకి వస్తే ఎడమచేతి స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్పై వేటుకు అవకాశం ఉందని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. గాలేలో జరిగిన తొలి టెస్టులో కుల్దీప్ ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. 25 ఓవర్లు వేసి 103 పరుగులు ఇచ్చి ఒక్క వికెట్ మాత్రమే సాధించాడు.
మరోవైపు తొలి టెస్టులో భారత్ 165 పరుగుల తేడాతో శ్రీలంకను ఓడించింది. భారత స్పిన్నర్ మానవ్ సుతార్ రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లో కలిపి 10 వికెట్లు పడగొట్టి జట్టు విజయానికి ప్రధాన కారణంగా నిలిచాడు.
ఈ నేపథ్యంలో కొలంబోలో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా స్పిన్ విభాగాన్ని మార్చాలని భారత జట్టు యాజమాన్యం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సరాన్ష్ జైన్కు తుది జట్టులో చోటు దక్కితే, దాదాపు 12 ఏళ్ల దేశవాళీ ప్రస్థానం తర్వాత అతడి భారత టెస్టు అరంగేట్రం సాకారం అవుతుంది.