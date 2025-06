భారత క్రికెట్‌ జట్టు రేపటి నుంచి (జూన్‌ 20) వరల్డ్‌ టెస్ట్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ కొత్త సైకిల్‌ను (2025-27) ప్రారంభిస్తుంది. భారత్‌, ఇంగ్లండ్‌ మధ్య ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ రేపటి నుంచి మొదలవుతుంది. ఈ సిరీస్‌లోని తొలి టెస్ట్‌ హెడింగ్లేలోని లీడ్స్‌లో జరుగనుంది. భారతకాలమానం ప్రకారం ఈ మ్యాచ్‌ రేపు మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.

ఈ మ్యాచ్‌ కోసం ఇరు జట్లు అస్త్రశస్త్రాలు సిద్దం చేసుకున్నాయి. ఇంగ్లండ్‌ ఇదివరకే తుది జట్టును ప్రకటించింది. భారత్‌ కూడా తుది జట్టుపై క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. రోహిత్‌, విరాట్‌, అశ్విన్‌ల రిటైర్మెంట్‌ తర్వాత యంగ్‌ ఇండియా ఎదుర్కోబోయే తొలి అగ్నిపరీక్ష ఇదే.

ఈ సిరీస్‌తో శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ టీమిండియా కెప్టెన్‌గా తన ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెడతాడు. భారత తుది జట్టులో చాలా మార్పులకు అవకాశం ఉంది. యువ ఆటగాడు సాయి సుదర్శన్‌ అరంగేట్రం దాదాపుగా ఖరారైపోయింది. బ్యాటింగ్‌ స్థానాలపై కూడా వైస్‌ కెప్టెన్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ నిన్నటి ప్రెస్‌ మీట్‌లో క్లారిటీ ఇచ్చాడు. నాలుగో స్థానంలో గిల్‌, ఐదో ప్లేస్‌తో తను బ్యాటింగ్‌కు దిగుతామని పంత్‌ వెల్లడించాడు.

ఓపెనర్లుగా యశస్వి జైస్వాల్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌.. వన్‌డౌన్‌లో సాయి సుదర్శన్‌ పేర్లు కూడా దాదాపుగా ఖరారైపోయాయి. ఆరో స్థానంపై కూడా టీమిండియా మేనేజ్‌మెంట్‌కు నిన్నటి వరకు ఎలాంటి అనుమానం లేకుండింది. 8 ఏళ్ల తర్వాత భారత టెస్ట్‌ జట్టులోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన కరుణ్‌ నాయర్‌ ఈ స్థానంలో బ్యాటింగ్‌ చేస్తాడని మేనేజ్‌మెంట్‌ సూచనప్రాయంగా వెల్లడించింది.

The incident where Karun Nair got hit at the nets by a delivery from @prasidh43 @RohanDC98 #ENGvsIND #Headingley pic.twitter.com/xGMsiSF8PA

