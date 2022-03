ఇటీవలి కాలంలో స్థాయికి తగ్గ ప్రద​ర్శన కనబర్చ లేక సర్వత్రా విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లికి సంబంధించి ఓ అరుదైన రికార్డు ప్రమాదంలో పడింది. బెంగళూరు వేదికగా ఈనెల 12 నుంచి ప్రారంభంకానున్న రెండో టెస్ట్‌లో (శ్రీలంకతో) విరాట్‌ మరో 43 పరుగులు చేయకపోతే టెస్ట్‌ల్లో ఆరేళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా 50 సగటు మార్కును కోల్పోతాడు.

23rd November 2019: Virat Kohli’s 70th century.

The last time he scored a ton. It’s been two years and counting… pic.twitter.com/ZwOf4Qiwrp

— Prajakta (@18prajakta) November 23, 2021