టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌, భారత మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లిని విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్‌ అభిమానులు ముద్దుగా కింగ్‌ అని పిలుచుకుంటారన్న విషయం విధితమే. భారత క్రికెట్‌ అభిమానులైతే ఓ అడుగు ముందుకేసి కోహ్లి పేరులో కింగ్‌ అనే బిరుదును కలిపేశారు. కోహ్లికి కింగ్‌ అనే బిరుదు రావడానికి అతని గ్రౌండ్‌ పెర్ఫార్మెన్స్‌ ఎంత కారణమో, అతని బిహేవియర్‌ కూడా అంతే కారణం.

ఫీల్డ్‌లో దూకుడుగా ఉండే కింగ్‌ కోహ్లి.. సందర్భానుసారంగా రియాక్ట్‌ అవుతూ చాలా హుందాగా కూడా కనిపిస్తాడు. ప్రత్యర్ధులు కవ్విస్తే ఉగ్రరూపం దాల్చే కోహ్లి.. అదే వారు కలిసిపోతే సరదాగా డ్యాన్స్‌లు వేస్తూ మైదానంలో ఉన్న ప్రేక్షకులను, ఫ్యాన్స్‌ను హుషారెక్కిస్తాడు. బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీ-2023లో భాగంగా నాగ్‌పూర్‌ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్ట్‌లో భారత విజయానంతరం కోహ్లి ఇలాగే ఓ పాపులర్‌ బాలీవుడ్‌ పాటకు స్టెప్పులేసి అలరించాడు.

Crowd was chanting 'RCB, RCB' - Virat Kohli told to stop it and chant 'India, India'. pic.twitter.com/kMd53wbYRU

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 20, 2023