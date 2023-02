టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి ఎంతటి భోజన ప్రియుడో క్రికెట్‌ అభిమానులకు ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు. తాజాగా ముగిసిన న్యూఢిల్లీ టెస్ట్‌లో వివాదాస్పద రీతిలో ఔటైయ్యానన్న విషయాన్ని సైతం పక్కకు పెట్టిన కోహ్లి.. తన ఫేవరెట్‌ చోలే కుల్చే కనపడగానే చిన్న పిల్లల తరహాలో చప్పట్లు కొట్టి, ఫస్ట్‌ నీ అంతూ చూస్తానన్నట్లుగా ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌ పెట్టిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో ఎంతలా వైరలైందో మనందరం చూశాం.

తాజాగా విరాట్‌ ఫుడ్‌ హ్యాబిట్స్‌కు సంబంధించిన మరో వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాను షేక్‌ చేస్తుంది. ఆస్క్‌ మీ ఎనీ థింగ్‌ అనే ప్రోగ్రామ్‌లో కోహ్లి తన ఆహారపు అలవాట్ల గురించి మాట్లాడుతూ.. తన చీట్‌ మీల్‌ ఏంటి, తనకు అయిష్టమైన ఆహారం ఏంటీ, తాను తిన్న అతి భయంకరమైన వంటకమేంటి అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చాడు.

