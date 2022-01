2021 డిసెంబర్‌ నెలకు గానూ ఐసీసీ ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ అవార్డుకు టీమిండియా ఓపెనర్‌ మయాంక్‌ అగర్వాల్‌ నామినేట్‌ అయ్యాడు. అతనితో పాటు న్యూజిలాండ్‌ స్పిన్నర్‌ అజాజ్‌ పటేల్‌, ఆస్ట్రేలియా పేసర్‌ మిచెల్‌ స్టార్క్‌ కూడా అవార్డు రేసులో నిలిచారు. టీమిండియా రెగ్యులర్‌ ఓపెనర్లు రోహిత్‌ శర్మ, శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ గైర్హాజరీలో జట్టులోకి వచ్చిన మయాంక్‌.. గత నెలలో ఆడిన రెండు టెస్ట్‌ల్లో (న్యూజిలాండ్‌తో సిరీస్‌లో ఒకటి, ప్రస్తుత సౌతాఫ్రికా సిరీస్‌లో తొలి టెస్ట్‌) 69 సగటుతో 276 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో సెంచరీ, రెండు అర్ధశతకాలు ఉన్నాయి.

An Aussie fast bowler, an in-form India opener and a record-equaling spinner from New Zealand.

Who will be your ICC Men's Player of the month? 👀

Details 👉 https://t.co/XsumbkHtzj

And VOTE 🗳️ https://t.co/FBb5PMInKI pic.twitter.com/hhZeqJIopf

— ICC (@ICC) January 8, 2022