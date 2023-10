యావత్‌ క్రికెట్‌ ప్రపంచం ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న భారత్‌-పాకిస్తాన్‌ వరల్డ్‌కప్‌ మ్యాచ్‌కు సంబంధించి భారత క్రికెట్‌ కంట్రోల్‌ బోర్డ్‌ (బీసీసీఐ) ఓ ఆసక్తికర అప్‌డేట్‌ ఇచ్చింది. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో ఈనెల (అక్టోబర్‌) 14న జరుగనున్న ఈ హైఓల్టేజీ పోరుకు సంబంధించి 14,000 టికెట్లను ఇవాళ (అక్టోబర్‌ 8) ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు బీసీసీఐ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి వరల్డ్‌కప్‌ అధికారిక టికెటింగ్ వెబ్‌సైట్‌లో ( https://tickets.cricketworldcup.com,”) టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయని బోర్డు తెలిపింది.

BCCI set to release 14,000 tickets for India v. Pakistan League Match on October 14, 2023.



