క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఓ అసాధారణ మ్యాచ్‌ జరిగింది. ఓ అంతర్జాతీయ టీ20లో ఏకంగా మూడో సూపర్‌ ఓవర్‌లో ఫలితం తేలింది. నెదర్లాండ్స్‌-నేపాల్‌ మధ్య స్కాట్లాండ్‌ ట్రై సిరీస్‌లో భాగంగా జరిగిన మ్యాచ్‌ ఈ అద్భుతానికి వేదికైంది. భారతకాలమానం ప్రకారం​ నిన్న (జూన్‌ 16) రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత ఇరు జట్ల స్కోర్లు సమమయ్యాయి.

అనంతరం తొలి సూపర్‌ ఓవర్‌లో, రెండో సూపర్‌ ఓవర్‌లోనూ స్కోర్లు సమమయ్యాయి. చివరికి మూడో సూపర్‌ ఓవర్‌లో ఫలితం తేలింది. నేపాల్‌పై నెదర్లాండ్స్‌ చారిత్రక విజయం సాధించింది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఓ మ్యాచ్ మూడో సూపర్‌ ఓవర్‌లో ఫలితం తేలడం ఇదే మొదటిసారి.

పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. నేపాల్‌, నెదర్లాండ్స్‌ జట్లు ఆతిథ్య స్కాట్లాండ్‌తో కలిసి టీ20 ముక్కోణపు సిరీస్‌లో పాల్గొంటున్నాయి. ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా గ్లాస్గో వేదికగా నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో నేపాల్‌, నెదర్లాండ్స్‌ తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన నెదర్లాండ్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 152 పరుగులు చేసింది.

ఆ జట్టు ఇన్నింగ్స్‌లో తేజ నిడమానూరు (35) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలువగా.. విక్రమ్‌జిత్‌ సింగ్‌ (30), సాకిబ్‌ జుల్ఫికర్‌ (25 నాటౌట్‌), మైఖేల్‌ లెవిట్‌ (20), మ్యాక్స్‌ ఓడౌడ్‌ (19), లయన్‌ క్యాచెట్‌ (11) రెండంకెల స్కోర్లు చేశారు. నేపాల్‌ బౌలర్లలో సందీప్‌ లామిచ్చేన్‌ 3, నందన్‌ యాదవ్‌ 2, రాజ్‌బంశీ, కుశాల్‌ భుర్టెల్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

