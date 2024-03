ఉత్కంఠ సమరం.. నెదర్లాండ్స్‌ బ్యాటర్ల విధ్వంసం.. ముక్కోణపు సిరీస్‌ కైవసం

నేపాల్‌లో జరిగిన ముక్కోణపు సిరీస్‌ను నెదర్లాండ్స్‌ కైవసం​ చేసుకుంది. నేపాల్‌తో ఇవాళ (మార్చి 5) జరిగిన ఫైనల్లో నెదర్లాండ్స్‌ 4 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. చివరి ఓవర్‌ వరకు ఉ‍త్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ సమరంలో నెదర్లాండ్స్‌ మరో మూడు బంతులు మిగిలుండగానే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది.

లోయర్‌ ఆర్డర్‌ ఆటగాడు టిమ్‌ వాన్‌ డర్‌ గుగ్టెన్‌ చివరి ఓవర్‌ రెండు, మూడు బంతులను వరుసగా బౌండరీ, సిక్సర్‌గా మలిచి నెదర్లాండ్స్‌ను గెలిపించాడు. గుగ్టెన్‌ మొత్తం 5 బంతులు ఎదుర్కొని 2 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో 21 పరుగులు చేసి నెదర్లాండ్స్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు.

గుగ్టెన్‌ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌కు ముందు సైబ్రాండ్‌ ఎంజెల్‌బ్రెచ్‌ సైతం బ్యాట్‌ ఝులిపించాడు. 18వ ఓవర్‌లో తొలి నాలుగు బంతులకు రెండు ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లు బాదిన సైబ్రాండ్‌.. మొత్తంగా 29 బంతులు ఎదుర్కొని 4 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో 48 పరుగులు చేసి నెదర్లాండ్స్‌ గెలుపులో కీలకపాత్ర పోషించాడు.

Netherlands' victory lap.



Nepal fans cheering and applauding them in numbers.

