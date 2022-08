క్రికెట్‌లో ఫన్నీ ఘటనలు చోటుచేసుకోవడం సహజం. తోటి ఆటగాళ్లను, కోచ్‌ను ఫ్రాంక్‌ చేస్తే పర్లేదు. కానీ మైదానంలో గంభీరంగా నిలబడే అంపైర్‌ను కూడా ఫ్రాంక్‌ చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది. బౌలింగ్‌ చేయాల్సింది మరిచి అంపైర్‌ ప్యాంట్‌ను లాగడం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటన లంకాషైర్‌ క్రికెట్‌ లీగ్‌లో చోటుచేసుకుంది.

విషయంలోకి వెళితే.. రిస్టన్‌ క్రికెట్‌ క్లబ్‌లో లంకాషైర్‌ లీగ్‌, ఈస్ట్‌ లంకాషైర్‌ క్రికెట్‌ క్లబ్‌ మధ్య శనివారం మ్యాచ్‌ జరిగింది. బౌలింగ్‌ వేయడానికి సిద్ధమైన బౌలర్‌ రన్‌అప్‌కు వెళ్లాడు. బంతిని చేతిలో ఉంచుకొని రన్‌అప్‌ తీసుకోకుండా నేరుగా అంపైర్‌ వద్దకు వెళ్లి అతన్ని ప్యాంట్‌ లాగాడు. ఇదంతా గమినించిన తోటి ఆటగాళ్లు అక్కడేం జరుగుతుందో ఒక్కక్షణం అర్థం కాలేదు. ఆ తర్వాత బౌలర్‌ నవ్వుతూ అంపైర్‌కు క్షమాపణ చెబుతూ.. ''ఇట్స్‌ ప్రాంక్‌'' అని పేర్కొన్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోపై ఒకసారి లుక్కేయండి.

కాగా ఈ వీడియోపై అభిమానులు ఫన్నీగా స్పందించారు. ''ఆ బౌలర్‌ ప్రాంక్‌ చేయడం ఏమో గాని అంపైర్‌ ప్యాంటు లాగి పరువు మొత్తం తీశాడు''.. ''ఇంకా నయం ప్యాంటు ఒక్కటే లాగాడు.. దాంతో పాటు చెడ్డీ కూడా వచ్చి ఉంటే''.. ''ఎంత ఘోరం జరిగిపోయింది'' అంటూ కామెంట్స్‌ చేశారు.

@ThatsSoVillage the funniest/most village thing to happen at @Rishtoncc Lancashire this weekend. 😂😂😂 pic.twitter.com/oF2qWeZbXk

— Tino Hallerenko (@tinohalleron) August 27, 2022