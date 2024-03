మార్చి 22 నుంచి స్వదేశంలో శ్రీలంకతో జరుగబోయే రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌కు ముందు బంగ్లాదేశ్‌కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గాయం కారణంగా ఆ జట్టు స్టార్‌ ఆటగాడు, సీనియర్‌ వికెట్‌కీపర్‌ ముష్ఫికర్‌ రహీం సిరీస్‌ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. శ్రీలంకతో నిన్న జరిగిన మూడో వన్డే సందర్భంగా రహీం కుడి చేతి బొటన వేలుకి గాయం కాగా.. ఎంఆర్‌ఐ రిపోర్ట్‌లో ఫ్రాక్చర్‌ అని తేలింది. దీంతో అతను అర్దంతరంగా సిరీస్‌ నుంచి వైదొలిగాడు.

రహీంకు ప్రత్యామ్నాయ ఆటగాడిని ప్రకటించాల్సి ఉంది. 36 ఏళ్ల రహీం బంగ్లాదేశ్‌ టెస్ట్‌ జట్టులో కీలక సభ్యుడు. అతను ఇప్పటివరకు 88 టెస్ట్‌లు ఆడి 3 డబుల్‌ సెంచరీలు, 10 సెంచరీలు, 27 అర్దసెంచరీల సాయంతో 5676 పరుగులు చేశాడు. నిన్న శ్రీలంకపై వన్డే సిరీస్‌ విజయానంతరం రహీం హంగామా చేశాడు. స్వదేశంలో శ్రీలంకను మట్టికరిపించిన ఆనందంలో రహీం శ్రీలంక ఆటగాళ్లను ఉద్దేశిస్తూ వ్యంగ్యంగా ప్రవర్తించాడు.

During World Cup - Mathews was timed out vs Bangladesh due to helmet issue.

After the T20I series - Sri Lanka celebrated the win with a timed-out move.

Now after the ODI series - Mushfiqur bought his helmet to celebrate the win.

This is Cinema. 😁👌pic.twitter.com/qgDXgY6FmN

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 18, 2024