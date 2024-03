ఇటీవలికాలంలో శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్‌ క్రికెటర్ల మధ్య ప్రతీకార చర్యలు ఎక్కువై పోయాయి. ఈ ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు మైదానంలో ఎప్పుడు ఎదురుపడ్డా కొట్టుకున్నంత పని చేస్తున్నారు. వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ 2023 సందర్భంగా మొదలైన ఈ రివెంజ్‌ వార్‌.. తాజాగా జరిగిన ఓ మ్యాచ్‌ అనంతరం పతాక స్థాయి చేరింది.

THE CINEMA OF WORLD CRICKET.

వరల్డ్‌కప్‌లో బంగ్లాదేశ్‌తో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా హెల్మెట్‌ సమస్య కారణంగా లంక ఆటగాడు ఏంజెలో మాథ్యూస్‌ను టైమ్డ్‌ అవుట్‌గా ప్రకటించారు. బంగ్లా ఆటగాళ్ల అనైతిక అప్పీల్‌ కారణంగా ఆ మ్యాచ్‌లో మాథ్యూస్‌ అరుదైన రీతిలో ఔటయ్యాడు.

During World Cup - Mathews was timed out vs Bangladesh due to helmet issue.

After the T20I series - Sri Lanka celebrated the win with a timed-out move.

Now after the ODI series - Mushfiqur bought his helmet to celebrate the win.

This is Cinema. 😁👌

