పాక్‌కు ఘోర పరాభవం.. చరిత్ర సృష్టించిన బంగ్లాదేశ్‌

May 20 2026 11:49 AM | Updated on May 20 2026 12:42 PM

Bangladesh beat Pakistan by 78 runs in second test

పాకిస్తాన్‌ టెస్ట్‌ జట్టుకు ఘోర పరాభవం​ ఎదురైంది. తొలిసారి ఈ జట్టు బంగ్లాదేశ్‌ చేతిలో వైట్‌వాష్‌కు గురైంది. సిల్హెట్‌ వేదికగా జరిగిన రెండో టెస్ట్‌లో 78 పరుగుల తేడాతో ఓడటంతో 0-2తో క్లీన్‌ స్వీప్‌ అయ్యింది. రెండు మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌లోని తొలి టెస్ట్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ 104 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 

ఈ గెలుపుతో బంగ్లాదేశ్‌ డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్థానానికి ఎగబాకింది. ఈ క్రమంలో ఆ జట్టు భారత్‌ను సైతం కిందకు (ఆరో స్థానానికి) నెట్టింది. ఆసీస్‌, న్యూజిలాండ్‌, సౌతాఫ్రికా, శ్రీలంక టాప్‌-4 జట్లుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఓటమితో పాక్‌ మరింత పతనమై ఎనిమిదో స్థానానికి పడిపోయింది. ఈ గెలుపు బంగ్లాదేశ్‌కు పాక్‌పై వరుసగా నాలుగవది. అంతకుముందు రెండు టెస్ట్‌లకు బంగ్లాదేశ్‌ పాక్‌ గడ్డపైనే గెలిచింది. ఈ ఏడాది మార్చిలో బంగ్లా జట్టు పాక్‌ను వన్డే సిరీస్‌లోనూ ఓడించింది. 

రిజ్వాన్‌ పోరాటం వృధా
437 పరుగుల భారీ లక్ష్యఛేదనలో 316-7 స్కోర్‌ వద్ద చివరి రోజు ఆటను ప్రారంభించిన పాక్‌.. కొద్దిసేపటిలోనే మిగిలిన 3 వికెట్లు కోల్పోయి 358 పరుగుల వద్ద ఆలౌటైంది. ఓవర్‌నైట్‌ బ్యాటర్‌ మొహమ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ (94) పాక్‌ను గట్టెక్కించే ప్రయత్నంలో విఫలమయ్యాడు. అతని పోరాటం వృధా అయ్యింది. తైజుల్‌ ఇస్లాం (34.2-4-120-6) అద్భుత ప్రదర్శనలతో పాక్‌ పతనాన్ని శాశించాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసి తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 278 పరుగులకు ఆలౌటైంది. లిటన్‌ దాస్‌ (126) సెంచరీతో కదంతొక్కాడు. పాక్‌ బౌలర్లలో ఖుర్రమ్‌ షెహజాద్‌ (17-1-81-4), మొహమ్మద్‌ అబ్బాస్‌ (16-3-45-3) రాణించారు. అనంతరం పాక్‌ కూడా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో తడబడింది. బాబర్‌ ఆజం (68) ఒక్కడే రాణించడంతో అతి కష్టంమీద 232 పరుగులు చేసింది. బంగ్లా బౌలర్లలో తైజుల్‌, నహిద్‌ రాణా తలో 3, తస్కిన్‌, మెహిది హసన్‌ మిరాజ్‌ చెరో 2 వికెట్లతో పాక్‌ ఆట కట్టించారు.

కీలక ఆధిక్యంతో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించిన బంగ్లాదేశ్‌ ఈ ఇన్నింగ్స్‌లోనూ తొలుత తడబడినప్పటికీ.. ఆతర్వాత అనూహ్యంగా పుంజుకుంది. ముష్ఫిఫర్‌ రహీం​ (137) సూపర్‌ సెంచరీతో చెలరేగాడు. ఫలితంగా బంగ్లాదేశ్‌ 390 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేసి పాక్‌కు 437 పరుగుల టార్గెట్‌ సెట్‌ చేసింది. ఛేదనలో రిజ్వాన్‌ సహా షాన్‌ మసూద్‌ (71), సల్మాన్‌ అఘా (71) అర్ద సెంచరీతో రాణించినా పాక్‌ను గట్టెక్కించలేకపోయారు. 

