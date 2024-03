టీమిండియా వెటరన్‌ స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ను ఉద్దేశించి భారత మాజీ క్రికెటర్‌ లక్ష్మణ్‌ శివరామకృష్ణన్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. కల్చర్‌ తెలిసినవాళ్లే తనలాంటి పెద్దలను గౌరవిస్తారంటూ ఘాటుగా విమర్శించాడు.

కాగా స్వదేశంలో ఇంగ్లండ్‌తో సిరీస్‌ సందర్భంగా అశ్విన్‌ ఇప్పటికే 500 టెస్టు వికెట్ల క్లబ్‌లో చేరాడు. అదే విధంగా సిరీస్‌లో ఆఖరిదైన ధర్మశాల మ్యాచ్‌ సందర్భంగా తన కెరీర్‌లో వందో టెస్టు ఆడబోతున్నాడు ఈ చెన్నై ఆల్‌రౌండర్‌.

ఇలా ఇంగ్లండ్‌తో తాజా సిరీస్‌ను తన ప్రయాణంలో మరుపురాని జ్ఞాపక​ంగా పదిలం చేసుకోబోతున్న ఆనందంలో ఉన్నాడు అశ్విన్‌. ఈ నేపథ్యంలో అతడికి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అశూ అన్నకు ఆల్‌ ది బెస్ట్‌ చెబుతూ అభిమానులు నెట్టింట సందడి చేస్తుండగా.. సహచర ఆటగాళ్లు సైతం అతడిని అభినందిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో భారత మాజీ స్పిన్నర్‌, తమిళనాడుకు చెందిన లక్ష్మణ్‌ శివరామకృష్ణన్‌ మాత్రం అశ్విన్‌పై మరోసారి అక్కసు వెళ్లగక్కాడు. అశ్విన్‌ను ప్రశంసిస్తూ ఓ నెటిజన్‌ చేసిన ట్వీట్‌కు స్పందిస్తూ.. ‘‘వందో టెస్టు ఆడబోతున్న అతడిని విష్‌ చేద్దామని ఫోన్‌ కాల్‌ చేశాను.

కానీ అతడు నా కాల్‌ కట్‌ చేశాడు. మెసేజ్‌ పంపినా బదులివ్వలేదు. మాజీ క్రికెటర్లమైన మాకు దక్కే గౌరవం ఇది’’ అని అశ్విన్‌పై ఆరోపణలు చేశాడు. ఈ క్రమంలో అశూ అభిమాని ఒకరు.. ‘‘బౌలింగ్‌ ఆవరేజ్‌ 44.. 26 వికెట్లు... బౌలింగ్‌ ఆవరేజ్‌ 23.9.. 507 వికెట్లు’’ అంటూ లక్ష్మణ్‌, అశ్విన్‌ బౌలింగ్‌ గణాంకాలను ప్రస్తావిస్తూ కౌంటర్‌ ఇచ్చాడు.

ప్రతిస్పందనగా.. ‘‘కల్చర్‌ తెలిసిన వాళ్లకే ఎదుటివాళ్లను గౌరవించే సంస్కారం ఉంటుంది. గతంలో అశ్విన్‌ బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌ గురించి నేను కొన్ని కరెక్షన్లు చెప్పాను. అంతేకానీ అతడిని విమర్శించలేదు.

నేను టీమిండియా తరఫున 9 టెస్టులు, 16 వన్డేలు ఆడాను. మీలో ఎవరైనా భారత్‌కు నా కంటే ఎక్కువ మ్యాచ్‌లు ఆడారా?’’ అని లక్ష్మణ్‌ శివరామకృష్ణన్‌ ఫైర్‌ అయ్యాడు.

Tried calling him a few times to wish him for his 100th Test. Just cut off my call. Sent him a message, no reply. Thats the respect we former cricketers get

— Laxman Sivaramakrishnan (@LaxmanSivarama1) March 6, 2024