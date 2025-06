సాక్షి, అమరావతి: చంద్రబాబు మోసాలు, ప్రజలకు వెన్నుపోటు పొడిచిన తీరుపై వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఒక పాటను రిలీజ్‌ చేసింది. వెన్నుపోటు వీరుడా.. అబద్ధాల శూరుడా.. నీకు నీవే సాటి రా.. అంటూ సాగే ఆ వీడియో సాంగ్‌ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.

సోషల్‌ మీడియా మాధ్యమం ఎక్స్‌లో రిలీజ్‌ చేయగానే అత్యధికులు దాన్ని డౌన్‌ లోడ్‌ చేసుకున్నారు. తల్లికి వందనం, మెగా డీఎస్సీ, నిరుద్యోగ భృతి, ధరల పెరుగుదల.. ఇలా అనేక అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ, ప్రజలను చంద్రబాబు ఎలా మోసం చేశారో ఆ సాంగ్‌ స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సాంగ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో బాగా వైరల్‌ అవుతోంది.

Here is the teaser of "వెన్నుపోటు వీరుడా.. అబద్దాల శూరుడా!" song!

Vennupotu Veerudaa.. Abaddhaala Shurudaa!



🎧 Stay tuned for the full song, releasing today at 8 PM — launching on the @we_ysrcp YouTube channel!

📲 👇🏻https://t.co/VOuzq3sSkA#VennupotuVeerudaa… pic.twitter.com/PFu655VgvZ

June 4, 2025