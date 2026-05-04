 ఎన్నికల బరిలో గెలిచిన/ఓడిన దిగ్గజ నేతలు వీరే.. | Vijay Himanta Suvendu Pinarayi Among Key Winners | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎన్నికల బరిలో గెలిచిన/ఓడిన దిగ్గజ నేతలు వీరే..

May 4 2026 8:00 PM | Updated on May 4 2026 8:54 PM

Vijay Himanta Suvendu Pinarayi Among Key Winners

ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చేశాయ్‌. ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఏయే పార్టీలు ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేయనున్నాయో తెలిసిపోయింది. తమిళనాడులో ఈ ఎన్నికలు పాత పార్టీలపై వ్యతిరేకత, కొత్త నాయకత్వం పుంజుకోవడాన్ని చూపిస్తున్నాయి. తమిళనాడులో విజయ్ ప్రభావం, బెంగాల్‌లో బీజేపీ ఎదుగుదల, కేరళలో పాలనా మార్పు కనపడింది. అస్సాం, పుదుచ్చేరిలో ఎన్డీఏ గెలిచింది.

ఈ ఎన్నికల బరిలో గెలిచిన/ఓడిన దిగ్గజ నేతలు వీరే..

విజయ్ (తమిళనాడు, టీవీకే అధినేత)
తమిళనాడులో రాజకీయాల్లో మొదటి అడుగులోనే భారీ విజయం సాధించారు. పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల్లోనూ గెలుపొందారు. పెరంబూర్‌, తిరుచ్చిలో గెలిచారు. ఆయన పార్టీ టీవీకే సంచలనం సృష్టించింది.

హిమంత బిశ్వ శర్మ (అస్సాం సీఎం, బీజేపీ నేత)
అస్సాంలో తన నాయకత్వాన్ని మరోసారి బలంగా నిలబెట్టుకున్నాడు. జలుక్‌బరిలో గెలుపొందారు.

సువేందు అధికారి (పశ్చిమ బెంగాల్‌, బీజేపీ నేత)
పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బీజేపీ బలం పెరగడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన నందిగ్రామ్‌లో గెలుపొందారు.

పినరయి విజయన్ (కేరళ సీఎం, సీపీఎం)
ధర్మడం నియోజక వర్గం నుంచి పినరయి విజయన్ విజయం సాధించారు. అయితే, కేరళలో ఆయన అధికారాన్ని కోల్పోయారు.

మమతా బెనర్జీ  (పశ్చిమ బెంగాల్‌ సీఎం, టీఎంసీ అధినేత్రి)
పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మమతా బెనర్జీ అధికారాన్ని కోల్పోయారు. 15 రౌండ్ల కౌంటింగ్‌ ముగిసే నాటికి ఆమె భవానీపూర్‌లో సువేందు అధికారిపై 2,929 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

ఉదయనిధి స్టాలిన్‌ (తమిళనాడు, డీఎంకే నేత)
తమిళనాడులోని చెపాక్‌ నుంచి పోటీ చేసిన ఉదయనిధి స్టాలిన్‌ గెలుపొందారు. 

వీడీ సతీశన్ (కాంగ్రెస్‌-కేరళ)
వీడీ సతీశన్ పరవూర్‌ నియోజక వర్గం నుంచి గెలిచారు. కేరళలో కాంగ్రెస్‌కు మంచి ఫలితాలు తీసుకురావడంతో కృషి చేశారు.  

పళనిస్వామి (తమిళనాడు మాజీ సీఎం) 
పళనిస్వామి విజయం సాధించారు. ఎడప్పడి నియోజక వర్గం నుంచి ఆయన గెలుపొందారు.

స్టాలిన్‌, గోగోయ్ ఓటమి 
ఎంకే స్టాలిన్ (తమిళనాడు సీఎం)
తమిళనాడులో ఎంకే స్టాలిన్‌ ఎదురుదెబ్బ తిన్నారు. కొళత్తూరు నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. ఆయన పార్టీ కూడా వెనుకబడింది.

గౌరవ్ గోగోయ్ (అస్సాం, కాంగ్రెస్‌)
జోర్హాత్‌ నియోజక వర్గం నుంచి పోటీ చేసిన గౌరవ్ గోగోయ్ ఓటమి పాలయ్యారు.  

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్విట్జర్లాండ్ వేకేషన్‌లో పెద్ది బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

కోలీవుడ్ బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాజేశ్ గ్లామరస్ పోజులు (ఫొటోలు)
photo 3

విజయ్‌ ఇంటి దగ్గర భారీ భద్రత.. అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 4

విజయ్‌ విజిల్‌ మోత.. రీసౌండ్‌ ఓ రేంజ్‌లోనే.. (ఫొటోలు)
photo 5

తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల వేళ.. తిరుమలలో త్రిష ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
TVK Grand Victory In Elections 1
Video_icon

ఎన్ని అవమానాలు వచ్చినా.. రజిని.. కమల్ కానిది విజయ్ సాధించాడు
TVK Vijay Visuals at parents Residence in Chennai 2
Video_icon

చెన్నైలోని తల్లిదండ్రుల నివాసంలో TVK విజయ్ దృశ్యాలు
BJP Wave In West Bengal Results 3
Video_icon

పవర్ పోయింది.. దీదీ పాలనకు చరమగీతం..
Axis My India Prediction Right For TVK Vijay's Victory 4
Video_icon

Axis My India చెప్పిందే నిజమైంది.. విజయ్ విజయ దుందుభి
Telugu Heroes Wishes To TVK Vijay Over Victory Of Tamil Nadu Elections 5
Video_icon

TVK విజయ్ కు తెలుగు హీరోలు శుభాకాంక్షలు
Advertisement
 