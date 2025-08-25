‘పారిపోండ్రో’.. ఈడీ దాడులు.. గోడ దూకి పారిపోయిన ఎమ్మెల్యే.. ఆపై

కోల్కతా: ఈడీ అధికారులు దాడులు చేసేందుకు వస్తే ఎమ్మెల్యే గోడదూకి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటనలో పశ్చిమబెంగాల్ను కుదిపేసిన టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ స్కామ్ కేసులో తృణముల్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే జిబన్ కృష్ణ సాహా నివాసం సహా ఆయనకు సంబంధించిన పలు కార్యాలయాలు,ఇళ్లల్లో తనిఖీలు నిర్వహించింది ఈడీ. అయితే, ఈడీ సోదాలు గురించి తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే తన ఇంటి గోడ దూకి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు.
అదే సమయంలో ఇంటి భయట కాపాల ఉన్న సిబ్బంది కృష్ణ సాహాను గుర్తించి కస్టడీకి తీసుకున్నారు.పారిపోయే సమయంలో ఎమ్మెల్యే తన మొబైల్ను ఇంటి సమీపంలోని చెరువులో విసిరేసినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు వెల్లడించారు. ఉపాధ్యాయ నియమాకం కుంబకోణం కేసులో 2023ఏప్రిల్లో కృష్ణ సాహాను సీబీఐ అరెస్ట్ చేసింది.2025మేలో ఆయనకు బెయిల్ మంజూరైంది. తాజాగా, ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది.
#Breaking: #TMC MLA from Burwan, Murshidabad district, Jiban Krishna Saha arrested by ED in connection with SSC scam.
Sources in ED say, Jiban Krishna Saha tried to jump the boundary wall of the house & flee when ED officials reached his residence this morning. This apart, he… pic.twitter.com/ff5MBD21Yq
— Pooja Mehta (@pooja_news) August 25, 2025