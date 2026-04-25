ప్రియుడి పాశవికం… తల్లి, కొడుకు హత్య, చివరికి ఉరి!

అన్నానగర్: సేలం జిల్లాలోని ఓమలూరు సమీపంలో ఉన్న పొట్టి యాపురం పంచాయతీలోని కర్తనౌర్ ప్రాంతానికి చెందిన శివన్. ఇతనికి సత్య (33) అనే కుమార్తె, అశోక్ కుమార్ అనే కుమారుడు ఉన్నారు. సత్యకు 15 సంవత్సరాల క్రితం కమలాపురం పంచాయతీలోని మారియమ్మన్ కోవిల్ ప్రాంతానికి చెందిన రాజ్ కుమార్తో వివాహం జరిగింది. వీరికి మహిష(13) అనే కుమార్తె, కిశాంత్ అనే 10 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు.
మహిష సమీపంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 7వ తరగతి చదువుతుండగా, కిశాంత్ 5వ తరగతి చదువుతున్నాడు. ఈ స్థితిలో సత్య తన భర్తతో కలిసి కరుత్తనూరులోని తన తండ్రి భూమిలో చెరకు మిల్లును స్థాపించి, బెల్లం తయారీ వ్యాపారంలో నిమగ్నమై ఉండేది. కరుప్పూర్లోని వెల్లలపట్టి కాలనీ నివాసి, ఆ షోరూమ్లో మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న శక్తివేల్కు, సత్యతో అక్రమ సంబంధం ఏర్పడింది. గత 3 నెలలుగా సత్య శక్తివేల్తో సరిగ్గా మాట్లాడడం లేదు. సత్య వేరొకరితో సంబంధం పెట్టుకుని తనతో మాట్లాడడం లేదని శక్తివేల్ కూడా అనుమానించాడు.
శక్తివేల్ శుక్రవారం రాత్రి సత్యను చూడటానికి ఆమె ఇంటికి వెళ్లాడు. శక్తివేల్ తలుపు తడుతూనే ఉండడంతో, కొంతసేపటికి సత్య తలుపు తెరిచింది. అతను తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురై, ఇంట్లోని దీపాలను ఆర్పేసి, సత్యను, అతని కొడుకు కిశాంత్ను కత్తితో పదేపదే పొడిచి అక్కడినుంచి పారిపోయాడు. ఒంటి నిండా గాయాలతో సత్య కేకలు వేస్తూ తన తండ్రి ఇంటి వైపు పరుగెత్తింది. అరుపులు విని అతని తండ్రి, బంధువులు వెంటనే చూడటానికి పరుగెత్తుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో కిశాంత్ అనే ఆ బాలుడు తల, మెడ గాయాలతో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నాడు. సత్య కూడా తీవ్ర గాయాలతో ఉంది. వీరిని అంబులెన్స్లో ఓమలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అక్కడ బాలుడిని పరీక్షించిన వైద్యులు కిశాంత్ మరణించినట్లు ప్రకటించారు. ప్రథమ చికిత్స అనంతరం సత్యను తదుపరి చికిత్స కోసం సేలం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పంపించారు. చికిత్స పొందుతూ సత్య మరణించింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఓమలూరు డీఎస్పీ సంజీవ్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న శక్తివేల్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. సేలం జిల్లా, కరుపూర్, వెల్లలపట్టిలోని సమీపంలో ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో శక్తివేల్ చెట్టుకు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తెలిసింది. దీంతో కరుపూర్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, శక్తివేల్ మృతదేహాన్ని స్వా«దీనం చేసుకుని, పోస్ట్మార్టం కోసం సేలం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పంపించారు.