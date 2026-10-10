‘ప్రధాని అంబానీ’ అంటూ ఎద్దేవా.. బీజేపీ విరాళాలపై మస్క్ బాంబు!

ప్రపంచ కుబేరులు ఎలాన్ మస్క్, ముకేశ్ అంబానీ మధ్య వివాదం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. భారత్లో తన స్టార్లింక్ ఉపగ్రహ ఇంటర్నెట్ సేవల ప్రవేశానికి అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయని ఆరోపిస్తున్న టెస్లా, స్పేస్ఎక్స్ అధినేత మస్క్.. తాజాగా రిలయన్స్కు అనుబంధంగా ఉన్న సంస్థలు బీజేపీకి విరాళాలు ఇచ్చినట్లు వచ్చిన వార్తా కథనాలను సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పంచుకున్నారు. అంతకుముందు అంబానీని ఉద్దేశించి ‘ప్రధాని అంబానీ’ అంటూ వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించిన ఆయన.. భారత ఉపగ్రహ ఇంటర్నెట్ మార్కెట్లో గుత్తాధిపత్యాన్ని కొనసాగించాలనే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయంటూ విమర్శలు చేశారు.
‘ప్రధాని అంబానీ’ అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రం
శుక్రవారం సాయంత్రం మస్క్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో రిలయన్స్కు అనుబంధంగా ఉన్న సంస్థలు బీజేపీకి విరాళాలు ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్న వార్తా కథనాల స్క్రీన్షాట్లను పంచుకున్నారు. అంతకుముందు ముకేశ్ అంబానీని ఉద్దేశించి వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘భారతదేశానికి నిజమైన అధిపతి మీరేనని గుర్తించలేకపోయినందుకు నా వినయపూర్వక క్షమాపణలు స్వీకరించండి.. ప్రధాని అంబానీ’ అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. స్టార్లింక్ సేవలకు భారత్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకుల నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.
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— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
గుత్తాధిపత్యంపై మస్క్ విమర్శలు
భారత ఉపగ్రహ ఇంటర్నెట్ మార్కెట్లో పోటీని అనుమతించకుండా గుత్తాధిపత్యాన్ని కొనసాగించాలన్నదే అంబానీ అభిమతమా? అని మస్క్ ప్రశ్నించారు. స్టార్లింక్ను పోటీకి అనుమతించడంపై రిలయన్స్ అధినేత ఆలోచించాలని వ్యాఖ్యానించారు. స్టార్లింక్ భారత్లోకి ప్రవేశించే అంశంపై ఇరువురి మధ్య వివాదం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.
భారత్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ ఇంటర్నెట్ సదుపాయం అందుబాటులో లేదని మస్క్ పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల పిల్లలు విద్యావకాశాలను కోల్పోతున్నారని, చిన్న వ్యాపారాలు తమ ఉత్పత్తులను ప్రపంచ మార్కెట్లకు చేరవేయలేకపోతున్నాయని చెప్పారు. స్టార్లింక్ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తే ఈ పరిస్థితుల్లో మార్పు వస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. సంప్రదాయ బ్రాడ్బ్యాండ్ సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడం కష్టమైన ప్రాంతాల్లోనూ ఉపగ్రహాల ద్వారా ఇంటర్నెట్ అందించడం స్టార్లింక్ ప్రత్యేకత. ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో ఇతర సమాచార వ్యవస్థలు పనిచేయనప్పుడు కూడా స్టార్లింక్ సేవలు ప్రాణాలను కాపాడటంలో కీలకంగా నిలిచాయని మస్క్ పేర్కొన్నారు.
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