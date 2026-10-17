 రిలయన్స్ ప్రకటనపై స్పందించిన మస్క్ | Much Appreciated Elon Musk Tweets on Reliance Statement | Sakshi
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రిలయన్స్ ప్రకటనపై స్పందించిన మస్క్

Oct 17 2026 5:02 PM | Updated on Oct 17 2026 5:05 PM

Much Appreciated Elon Musk Tweets on Reliance Statement

భారతదేశంలో స్టార్‌లింక్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలను ప్రారంభించేందుకు ఎలాన్ మస్క్ ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముకేశ్ అంబానీపై మస్క్ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. దీనిపై రిలయన్స్ స్పందించగా, సంస్థ ప్రకటనకు మస్క్ కూడా ఎక్స్ వేదికగా రిప్లై ఇచ్చారు.

రిలయన్స్ ప్రకటనకు స్పందిస్తూ మస్క్ 'ధన్యవాదాలు' అంటూ పోస్టు చేసారు. మరోవైపు.. భారతదేశాన్ని హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్‌తో అనుసంధానించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని స్టార్‌లింక్ కూడా ప్రకటించింది.

భారత్‌లో స్టార్‌లింక్ సేవల ప్రవేశానికి కొందరు వ్యాపారవేత్తలు అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారనే అర్థం వచ్చేలా ఎలాన్ మస్క్ వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాకుండా, ''ఈ దేశానికి అసలైన బాస్ అంబానీయా?'' అనే ప్రశ్నను కూడా లేవనెత్తారు. మస్క్ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారడంతో పలువురు రాజకీయ నాయకులు, ఇతర ప్రముఖులు స్పందించారు.

మస్క్ వ్యాఖ్యలపై స్పందిస్తూ.. తాము పోటీకి ఎప్పుడూ భయపడలేదని, భారత్‌లో వ్యాపారం చేయాలనుకునే ప్రతి కంపెనీ ఇక్కడి చట్టాలు, నిబంధనలను పాటించాల్సిందేనని రిలయన్స్ స్పష్టం చేసింది.

పోటీకి మేం భయపడలేదు!
స్టార్‌లింక్ విషయంలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై రిలయన్స్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. భారత్‌లో స్వదేశీ కంపెనీలైనా, విదేశీ సంస్థలైనా ప్రభుత్వం అందరికీ ఒకే విధమైన విధానాన్ని అనుసరిస్తోందని తెలిపింది. తమ జియో శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలకు కూడా ఇంకా అనుమతులు రావాల్సి ఉందని పేర్కొంది.

భారత్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, కొత్త టెక్నాలజీని తీసుకురావడానికి అన్ని సంస్థలకు అవకాశాలు ఉన్నాయని రిలయన్స్ తెలిపింది. అయితే, వ్యాపారం చేసే ప్రతి కంపెనీ దేశ చట్టాలను గౌరవించాలని స్పష్టం చేసింది. శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ రంగంలోకి స్టార్‌లింక్ రావడాన్ని కూడా స్వాగతిస్తున్నామని పేర్కొంది.

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