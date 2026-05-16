 అండమాన్‌ తీరాన్ని తాకిన రుతు పవనాలు | IMD Report: Monsoon Reaches Andaman Ahead Of Schedule | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అండమాన్‌ తీరాన్ని తాకిన రుతు పవనాలు

May 16 2026 4:29 PM | Updated on May 16 2026 4:39 PM

IMD Report: Monsoon Reaches Andaman Ahead Of Schedule

సాక్షి, విశాఖపట్నం: అండమాన్‌ తీరాన్ని రుతు పవనాలు తాకాయి. ఈ నెల 26న కేరళను తొలకరి పలకరించనుందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) శనివారం తెలిపింది. రుతుపవనాల ప్రభావంతో అండమాన్, నికోబార్‌లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముందస్తు అంచనాలకు అనుగుణంగానే నైరుతి గాలులు పయనిస్తున్నాయి. నైరుతి రుతుపవనాలు ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రం, నైరుతి, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, అండమాన్ సముద్రం, మొత్తం నికోబార్ దీవులు, శ్రీవిజయపురం (బ్లెయిర్ పోర్ట్) సహా అండమాన్ దీవులలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించాయని ఐఎండీ వెల్లడించింది.

రాబోయే మూడు, నాలుగు రోజుల్లో ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రం, నైరుతి, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోకి రుతుపవనాలు మరింత ముందుకు సాగడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయని కూడా వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఇదే సమయంలో అండమాన్ దీవులు, అండమాన్ సముద్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలతో పాటు తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లోకి కూడా రుతుపవనాలు ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది.

నైరుతి రుతుపవనాలు ఈసారి సాధారణం కంటే ముందే.. అంటే మే 26 నాటికి కేరళను తాకే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ నిన్న (శుక్రవారం) తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. సాధారణంగా జూన్ 1న కేరళలో రుతుపవనాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఇది భారతదేశంలో నైరుతి రుతుపవనాల కాలం (జూన్ నుండి సెప్టెంబర్) ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే, ఈ ఏడాది రుతుపవనాల సీజన్‌లో భారతదేశంలో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంతకుముందు పేర్కొంది. ఈ సీజన్‌లో 'ఎల్ నినో' పరిస్థితులు ఏర్పడటమే దీనికి కారణం కావచ్చని.. ఎల్ నినో ప్రభావం వల్ల దేశంలో వర్షపాతం తగ్గుతుందని ఐఎండీ తెలిపింది.

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అత్యంత శక్తిమంతమైన శ్రీ మహా వారాహి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా ? (ఫొటోలు)
photo 2

బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌.. ఆహా అనిపిస్తున్న అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 3

క్యూట్ లుక్స్‌తో కవ్విస్తున్న న‌టి పూజిత పొన్నాడ (ఫొటోలు)
photo 4

విజయనగరం : అతిథులు వచ్చేశాయోచ్‌... (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్‌..ఏసీ కోచ్‌లో మంటలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy Sensatioal Comments on CM Chandrababu Over AP Debts & Fuel Prices Increase 1
Video_icon

సంక్షోభంలో ఏపీ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై జగన్ ఆందోళన
Special Podcast On Bandi Bhagirath Pocso Case 2
Video_icon

బండి భగీరథ్ POCSO CASE పిన్ టు పిన్ డీటెయిల్స్
Velampalli Srinivasa Rao Slams Nara Lokesh Comments On Fuel Price 3
Video_icon

పెట్రోల్ ధరలపై ఎన్నికల ముందు వీడియో చూపిస్తూ.. చీటర్... జైల్లో వేయాలి..?
RTC Shocking Decision | RTC Chairman Demands Privatization Due To Free Bus Scheme 4
Video_icon

స్త్రీ శక్తి పథకం వల్ల ఆర్టీసీ కుదేలు.. ప్రైవేటీకరణ చేయాల్సిందే
Govt Schools In AP Chandrababu Government 5
Video_icon

పిల్లల భవిష్యత్తును అంధకారంలో పడేసిన కూటమి ప్రభుత్వం
Advertisement
 