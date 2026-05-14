అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌పై కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలు

May 14 2026 8:21 PM | Updated on May 14 2026 8:25 PM

Delhi High Court Initiates Contempt Action Against Arvind Kejriwal

ఢిల్లీ:  ఆప్‌ అధినేత అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌పై కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలు చేపట్టాలని ఢిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి స్వర్ణ కాంత శర్మ ఆదేశించారు.  తనను, కోర్టును లక్ష్యంగా చేసుకుని సందేహాలను రేకెత్తిస్తూ  సోషల్‌ మీడియాలో ప్రచారం చేశారనే ఆరోపణలపై  అరవింద్ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియా, మాజీ ఆప్ ఎమ్మెల్యే దుర్గేష్ పాఠక్‌లపై కోర్టు ధిక్కరణ చట్టం కింద క్రిమినల్ చర్యలను ప్రారంభించాలని న్యాయమూర్తి స్వర్ణ కాంత శర్మ తన ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు.

జస్టిస్ శర్మ ముందు తమకు ప్రాతినిధ్యం వహించబోమని ఆ నాయకులు ఆన్‌లైన్‌లో లేఖలు షేర్‌ చేశారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ మేరకు కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలకు ఆదేశించారు. దీనిలో భాగంగా జస్టిస్‌ స్వర్ణ కాంత శర్మ.. తనను ఎవరూ బెదిరించలేరంటూ  గట్టిగా హెచ్చరించారు.

‘ఎడిటెడ్‌ వీడియోలతో నా కుటుంబ సభ్యులను  నిందించారు... ఇది నన్ను మాత్రమే కాకుండా న్యాయవ్యవస్థను భయపెట్టడానికే చేశారు. నన్ను ఎవరూ బెదిరించలేరు’ అని వ్యాఖ్యానించారు.

కాగా, ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతలు అనూహ్య నిర్ణయాలతో కోర్టు విచారణకు దూరంగా ఉంటున్నారు. ఇప్పటికే పార్టీ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్, సీనియర్ నేత మనీష్ సిసోడియా ఢిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ స్వర్ణ కాంత శర్మ ముందుకు విచారణకు వెళ్లేది లేదని తేల్చిచెప్పారు. దాంతో ఈ కేసులో అనేక ట్విస్టులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తాజా పరిణామంతో ఈ కేసు ఏ మలుపు తీసుకుంటుందో అనే ఆసక్తి నెలకొంది. 

