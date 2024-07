లక్నో: కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ నేడు హత్రాస్‌ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా హత్రాస్‌ దుర్ఘటనలో మృతిచెందినవారి కుటుంబాలను రాహుల్‌ పరామర్శించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో బయటకు వచ్చింది.

కాగా, రాహుల్‌ హత్రాస్‌ పర్యటన సందర్భంగా అలీఘర్‌లోని పిల్ఖానాలో ఛోటే లాల్ భార్య మంజు, ఛోటే లాల్ కుమారుడు పంకజ్, ప్రేమవతి, ప్రమాదంలో మరణించిన విజయ్ సింగ్ భార్య శాంతి దేవి కుటుంబాలను కలుసుకున్నారు. వారిని పరామర్శించారు. అనంతరం, హత్రాస్‌లోని నవీపూర్ ఖుర్ద్, విభవ్ నగర్‌లో ఉన్న గ్రీన్ పార్కుకు చేరుకుంటారు. ఇక్కడ రాహుల్ గాంధీ జుగ్ను, సుభాష్ చంద్, కిషన్ లాల్ కుటుంబ సభ్యులను కలవనున్నారు. ఈ క్రమంలో మీడియాతో మాట్లాడే అవకాశం ఉంది.

VIDEO | Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) meets the families of the Hathras stampede victims in Aligarh.



