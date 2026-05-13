 సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు విడుదల | CBSE Class 12 Result 2026 Out 85.20 PC Students Pass | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

CBSE 12th Results 2026 : సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు విడుదల

May 13 2026 3:30 PM | Updated on May 13 2026 3:42 PM

CBSE Class 12 Result 2026 Out 85.20 PC Students Pass

CBSE 12వ తరగతి ఫలితాలు 2026: సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షా ఫలితాలను   ఈ రోజు (  బుధవారంమే 13, 2026)న ప్రకటించింది. ఈ ఫలితాల్లో మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతం 85.20 శాతంగా నమోదైంది. 

విద్యార్థులు  అధికారిక వెబ్‌సైట్ results.cbse.nic.in ద్వారా తమ మార్కుల పత్రాన్ని (marksheet) డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.


ఉత్తీర్ణత శాతం తగ్గుదల

సీబీఎస్‌ఈ బోర్డు 12వ తరగతి పరీక్షలల  ఉత్తీర్ణత శాతం గత ఏceదితో  పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం తగ్గుముఖం పట్టింది. 2026లో, మొత్తం 17,80,365 మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు నమోదు చేసుకోగా, వారిలో 17,68,968 మంది పరీక్షకు హాజరయ్యారు  వీరిలో  15,07,109 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులయ్యారు. దీంతో మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతం 85.20 శాతానికి చేరింది. గత సంవత్సరం, మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతం 88.39 శాతంగా నమోదైంది. మొత్తం 14,96,307 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. 2025తో పోలిస్తే మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతంలో ఇది 3.19 శాతం  తగ్గుదలను సూచిస్తుంది.

ముఖ్యాంశాలు

  • మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతం 85.20గా ఉంది. 2025తో పోలిస్తే  ఇది 3.19శాతం  తక్కువ.

  • బాలుర కంటే బాలికలు 6.73శాతం  మెరుగైన  ఫలితాలను కనబరిచారు.

  • త్రివేండ్రం అత్యధికంగా 95.62శాతం ఉత్తీర్ణత శాతాన్ని నమోదు చేయగా, ప్రయాగ్‌రాజ్ అత్యల్పంగా 72.43శాతం శాతాన్ని నమోదు చేసింది.

  • 90 శాతానికి పైగా మార్కులు సాధించినవారు 94వేల మందికి పైగా  ఉన్నప్పటికీ ఉత్తీర్ణత శాతం తగ్గింది.
     

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అరుణాచలం ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 2

తెలంగాణ : కోరిన కోరికలు తీర్చే అద్భుత శక్తులు కలిగిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఆలియా భట్ (ఫొటోలు)
Default image 4

మధ్యాహ్నం 2 గంటల లోపు పీఎస్ కు రావాలని భగీరథ కు నోటీసులు
photo 5

గంగరంగ వైభవం గంగమ్మ జాతర...పోటెత్తిన జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
AIADMK High Drama in the Assembly 1
Video_icon

అసెంబ్లీ లో అన్నాడీఏంకే హైడ్రామా
Ycp Leader Shyamala Fires On CM Chandrababu 2
Video_icon

రైతుల ఉసురు పోసుకుంటున్న... కూటమి ప్రభుత్వ పతనం తప్పదు
AIADMK Shanmugam Faction Will Merge into TVK 3
Video_icon

TVKలో షణ్ముగం వర్గం విలీనం..!? AIADMK చాప్టర్ క్లోజ్!
CM Vijay Sensational Decision On OSD Radhan Pandit 4
Video_icon

TVK సంచలన నిర్ణయం.. OSD రాధన్ పండిట్ నియామకం రద్దు
Sakshi Exclusive Input Editor Ismail On TVK Vijay Floor Test 5
Video_icon

CM విజయ్ కి కత్తి మీద సాములా ఉదయనిధి
Advertisement
 